Oranjekoorts in 'Zappsport EK voetbal'

'Zappsport' volgt het Nederlands Elftal op de voet, terwijl zij strijden om de Europese titel. Presentator Ron Boszhard daagt de Oranjehelden uit met humoristische spelletjes en voelt de spelers aan de tand met verrassende vragen.

Hij brengt bijzondere EK-nieuwtjes en heeft aandacht voor de Oranjekoorts in ons land. 'Zappsport EK Voetbal' is vanaf 13 juni, elke wedstrijddag van Oranje, te zien bij AVROTROS op NPO 1 en NPO Zapp.

Ron leert op eigen wijze de voetballers beter kennen. Met welke Oranjespeler wil Davy Klaassen op vakantie? En met wie juist niet? Wat doet Denzel Dumfries voor hij naar bed gaat? En wat weet Ron over Matthijs de Ligt wat de verdediger zelf niet weet? Ook spelers als Donyell Malen, Owen Wijndal, Ryan Gravenberch en Wout Weghorst zijn te gast. Verder doen de spelers mee aan de hilarische voetbalcompetitie Konijnenknallen. Welk duo schiet het meest raak op het konijn?

Vlak voor de eerste wedstrijd van Nederland, is ook Ron op van de zenuwen. Hij gaat naar de grootste Oranjestraat van Nederland in Den Haag in de hoop dat de fans daar wel raad weten met zijn zenuwen. Dat brengt hem in bijzondere situaties.

Op het Instagram-account van 'Zappsport' is er ook volop aandacht voor het Europees Kampioenschap. Zolang het Nederlands Elftal meedoet aan het EK, is 'Zappsport EK Voetbal' te zien.

'Zappsport EK Voetbal', vanaf 13 juni elke wedstrijddag van Oranje om 14.15 uur op NPO 1 en om 17.25 uur op NPO Zapp.