Oranje-internationals blijven 'Veronica Inside' boycotten

De spelers van het Nederlandse voetbal elftal zullen ook tijdens het komende EK geen interviews geven aan verslaggevers van het voetbalprogramma 'Veronica Inside'. Dat heeft een woordvoerder van de KNVB bevestigd aan het AD.

De spelers van Oranje kondigden ruim een jaar geleden een boycot van 'Veronica Inside' af nadat Johan Derksen rapper Akwasi had vergeleken met Zwarte Piet. Sponsors van het programma trokken zich terug en ook verschillende adverteerders wilden hun reclame niet meer rondom het programma zien. Virgil Van Dijk nam destijds namens de spelers het woord en stelde dat 'dit over de grens is'. 'Enough is enough! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma', zei hij toen.

En ook nu bij het EK blijft de boycot gehandhaafd. 'Veronica Inside' had intussen meerdere malen contact met de KNVB, maar dat bracht geen oplossing. De voetbalbond legt de beslissing over het al dan niet opheffen van de boycot volledig bij de spelers. 'De KNVB heeft altijd aangegeven dat spelers en speelsters hierin hun eigen afweging kunnen maken', zegt een woordvoerder daarover aan het AD.

Voor 'Veronica Inside' zal verslaggeefster Hélène Hendriks verslag uitbrengen van het Europees Kampioenschap. Zij zal dus geen vragen mogen stellen aan de spelers. Bondscoach Frank de Boer mag ze wel interviewen en die beelden mogen getoond worden.

'Veronica Inside' loopt deze zomer door als 'De Oranjezomer' en wordt dagelijks uitgezonden om 22.55 met vanaf 11 juni ook dagelijks om 20.45 uur een voorbeschouwing.

Bron: ad.nl