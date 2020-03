Optredens, gebedsmuur, livestream en meer tijdens Dag van Nationaal Gebed

Woensdag 18 maart organiseren ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland een Dag van Nationaal Gebed.

Omdat gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen Zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

EO-presentatrice Marleen Stelling is tijdens deze dag het gezicht bij vier centrale gebedsmomenten. Op deze momenten spreekt ze iemand die een gebedspunt vertegenwoordigt, een voorganger die voor dit punt zal bidden en is er een muzikaal optreden. Aan deze optredens werken Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, Sharon Kips en Pearl Jozefzoon mee.

Voorgangers en bidders zijn onder meer René de Reuver, Jurjen ten Brinke, Mirjam Kollenstaart en vanuit Rome Antoine Bodar. Inzet van deze dag is om te bidden met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media. Marleen Stelling: 'Voor mij is een gesprek met God het moment om te zoeken naar kernwaarden om op terug te vallen. Juist in deze tijden heb ik dat nodig, en anderen met mij. Ik hoop dat ik de nood van mensen zie die nu nog aan mijn zicht ontkomt.'

De centrale gebedsmomenten zijn om 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en als de dag om 19.00 uur wordt afgesloten. Daarna is er de mogelijkheid om via Groot Nieuws Radio met elkaar verder te bidden. Via de website is er ook een gebedsmuur waar gebedspunten aangedragen kunnen worden. Initiatieven uit het hele land worden via een liveblog gedeeld.