Opnieuw extra NOS-uitzending rond coronavirus 'Feiten en fabels'

Voor de tweede keer maakt de NOS een extra programma over de uitbraak van het coronavirus. Het programma wordt vrijdagavond uitgezonden, op NPO 1 na het 'NOS Journaal' van 20.00 uur.

In de persconferentie van het kabinet van vanmiddag werd duidelijk dat de bestrijding van het virus in Nederland een nieuwe fase is ingegaan. Zo namen premier Rutte en minister Bruins van Volksgezondheid voor het eerst het woord “crisis” in de mond.



In 'Het coronavirus: feiten en fabels' staan daarom opnieuw de vragen van het publiek centraal. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé zullen ze voorleggen aan deskundigen. De vragen kunnen worden ingestuurd via coronavragen@nos.nl, en ook via de social kanalen van de NOS: Facebook, Twitter en Instagram. Gebruikt daarbij de hashtag #coronavragen. Dat de vraag naar feiten en duidelijkheid groot is, blijkt wel uit het feit dat er op het mailadres de afgelopen tijd meer dan 10.000 mails zijn binnengekomen.



Op digitaal themakanaal NPO Nieuws is de uitzending te zien met gebarentolk. NPO Nieuws is bij KPN te vinden op kanaal 43, bij Ziggo op kanaal 501, bij T-Mobile op kanaal 260 en online via NPO Start, zie https://www.npostart.nl/live/npo-nieuws.



'Het coronavirus: feiten en fabels', vrijdag 13 maart om 20.30 uur op NPO1.



