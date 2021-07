Openhartige en eerlijke seksuele voorlichting in YouTube-serie 'X-Y-SEX'

Veel jongeren zijn tijdens de middelbareschooltijd hun seksuele en genderidentiteit aan het ontdekken, maar krijgen hier geen goede voorlichting over. Hierin brengt KRO-NCRV verandering met de YouTube-serie 'X-Y-SEX'.

Presentator Robbert Rodenburg vraagt in 'X-Y-SEX' bekende LHBTIQ+'ers zoals programmamaker Nicolaas Veul en singer-songwriter Shary-An om een persoonlijke en unieke seksuele voorlichting te maken: op maat gemaakte voorlichting en inspiratie die zij zelf gemist hebben. Openhartig, eerlijk en herkenbaar voor jongeren die hun eigen identiteit willen ontdekken. Zo schrijft Shary-An een persoonlijke song over haar letter L, maakt comedian Victor Luis van Es grappen over zijn eigen letter B, en speelt actrice Eline van Gils, bekend van de serie 'ANNE+' en 'Thuisfront', een intieme scène over haar eigen gender (de letter Q).

Robbert: 'De reeks is niet alleen een handvat voor jongeren die op zoek zijn naar hun eigen seksuele identiteit, maar ook voor de ouders, een familielid en de buurman. Eigenlijk voor iedereen die meedraait in de maatschappij. Ik hoop vooral dat deze serie mooie gesprekken op gang brengt, nieuwe inzichten geeft en misschien hier en daar wat onbegrip bij mensen weghaalt.'

Uit onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, in 2019 komt duidelijk naar voren dat jongeren op hun middelbare scholieren informatie missen over seksuele en genderdiversiteit. Het onderwerp wordt op school benoemd, maar meestal alleen oppervlakkig. Jongeren vinden bijvoorbeeld dat gender- en seksuele diversiteit ook bij onderwerpen als hoe seks werkt aan bod moet komen.

KRO-NCRV, Rutgers en Soa Aids Nederland voegen de serie 'X-Y-SEX' daarom ook toe aan het lesaanbod voor gebruik in het middelbaar onderwijs, via seksuelevorming.nl. Daarnaast komt KRO-NCRV ook met een aparte publiekscampagne gericht op middelbare scholieren om de acceptatie van LHBTIQ+'ers te bevorderen.

Ook dit jaar viert KRO-NCRV Pride Amsterdam, die eind deze maand begint. Omdat KRO-NCRV gelooft dat de liefde voor iedereen is, staat tijdens de Pride Amsterdam de programmering in het teken van de LHBTIQ+-liefde. Met #liefdeisvooriedereen onderstreept KRO-NCRV deze boodschap op social media, radio, tv en online.

'X-Y-SEX', vanaf vrijdag 23 juli om 15.00 uur op het YouTube-kanaal van NPO 3.