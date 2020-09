Ontspanning, muziek en goede gesprekken tijdens verblijf op 3-sterren camping van Nick, Simon & Kees

Foto: AVROTROS - © Fast Forward Amsterdam 2020

Even uit de haast, stress en onrust van deze tijd stappen en opladen. Dat is wat Kees Tol, Nick Schilder en Simon Keizer hun gasten tijdens het verblijf op 'De 3 Sterren Camping' bieden.

Gasten als Sanne Hans, Sander Lantinga, Bibian Mentel, rapper Donnie en André Hazes gaan in retraite om samen met hun gastheren te ontdekken hoe ze in het leven staan en leren nieuwe manieren om te ontspannen. Een korte break die gepaard gaat met persoonlijke gesprekken, maar vooral ook met muziek en veel lol. Voordat de gasten als herboren de camping verlaten, wordt de dag muzikaal met elkaar afgesloten. 'De 3 Sterren Camping' is vanaf 22 september bij AVROTROS te zien op NPO 3.

In tien afleveringen waarin Nick, Simon en Kees elke week drie á vier gasten ontvangen, proberen zij hen een zo aangenaam mogelijk verblijf te geven. De mannen verwelkomen onder andere Dionne Stax, Rob Kemps, Edsilia Rombley en Claudia de Breij op hun camping. Aan de hand van een intake formulier hebben Nick, Simon en Kees een dagprogramma voor hun gasten samengesteld, waarmee ze hun gasten maar ook de kijker handvatten geven om te ontspannen. Voor de hand liggende camping activiteiten als badmintonnen en tafeltennis, maar ook bijzondere vormen van ontspanning, meditatie en teambuilding activiteiten komen aan bod. Gedurende de dag is er ruimte voor een goed gesprek. Waar zijn hun gasten momenteel mee bezig? Zijn ze blij met de dingen die ze doen? En hoe gaan zij om met de stress en onrust die voor veel mensen zo herkenbaar is in deze tijden? De mannen bezorgen hun gasten een fijne balans van ontspanning, diepgang, muziek en bovenal heel veel gekkigheid en humor. Een drankje, een hapje en de fijne sound van Nick en Simon en hun muzikale gasten zorgen voor een sfeervolle afsluiting van een aangename dag op de camping.

'De 3 Sterren Camping' wordt geproduceerd door Fast Forward Amsterdam in samenwerking met AVROTROS.

'De 3 Sterren Camping', vanaf 22 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.