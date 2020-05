Ontdek de nieuwe serie 'Agent Binky: Huisdieren van het Universum' op Boomerang

Foto: Boomerang - © Media Tornado 2020

Maak kennis met Binky, de ruimtekat. Voor hem is het beschermen van de mensen geen baan, het is een roeping. Hij heeft die oproep beantwoord door zich toe te voegen aan P.U.R.S.T. Als agent bij deze prestigieuze organisatie is hij volledig toegewijd aan hetgeen waarvoor hij geboren is.

Het verdedigen van zijn mensen tegen de gevaren van het universum. Zelfs als dit betekent dat hij een dutje moet overslaan. Zo belangrijk is het. Samen met Sergeant Fluffy, Kapitein Gracie, de hond Gordon, de verlegen Nola, de schattige vis Loo en Binky’s knuffel Ted gaan zij de strijd aan met de gevaren van het universum met als doel hun baasjes te beschermen.

Binky ziet eruit als een normale huiskat die woont in een wat een normaal huis lijkt te zijn in een normale straat. Maar er is iets anders aan Binky. Dat normale huis waar hij in woont? Het is een ruimtestation! Alles wat buiten te zien is? Het is de ruimte! Natuurlijk kan het voor de kijkers op een gewone tuin met bomen en gras lijken, maar voor Binky en zijn team is het een onbekend terrein in de ruimte waar zij nog veel kunnen ontdekken. Het is hun perspectief dat de realiteit van het gewone huis en de tuin verandert. Het zit allemaal in hoe zij dingen zien.

Ga mee op avontuur met Binky en zijn vrienden tijdens 'Agent Binky: Huisdieren van het Universum', vanaf 18 mei doordeweeks om 15.00 uur alleen bij Boomerang!