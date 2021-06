Ontdek de eerste beelden van tweede seizoen 'Jaimie: In The Vaes Lane'

Foto: © Discovery Benelux 2021

De reality-serie over de meest besproken vrouw in de media in de afgelopen periode keert terug bij discovery+. In dit tweede seizoen blikken we met Jaimie Vaes onder andere terug op de bewogen periode die zij vanaf eind mei meemaakte.