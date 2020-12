Onderzoeksjournalistieke titels KRO-NCRV samen verder in een nieuw journalistiek platform 'Pointer'

De onderzoeksjournalistieke titels 'De Monitor', 'Pointer' en 'Reporter Radio' van KRO-NCRV gaan vanaf 9 januari 2021 samen verder onder één naam: Pointer. Vanuit één centraal online platform bundelen de drie redacties hun krachten.

Crowdsourcing, diepgaande dossierkennis en onthullende datajournalistiek, allemaal op één plek. Daarmee zorgt KRO-NCRV met haar onderzoeksjournalistiek op televisie, radio en online voor meer slagkracht en impact in de samenleving.

Het nieuwe 'Pointer' wordt zo één van de grootste onderzoeksredacties van Nederland. Het is het eerste crossmediale journalistieke platform, waarbij tv en radio, crowdsourcing en dossieronderzoek, datajournalistiek en open source intelligence samengaan. Juist met hulp en inzet van het publiek, agenderen we maatschappelijke onderwerpen, onthullen we nieuws en misstanden en pakken we de kwesties van nu aan.

Misstanden opsporen en bijdragen aan verandering, daar zetten de drie programma’s zich al jaren voor in. Met diepgaande onderzoeksjournalistiek zetten ze problemen op de kaart waar iedereen mee te maken heeft. 'De Monitor' maakt daarbij gebruik van de kennis en ervaringen van het publiek, door middel van crowdsourcing. 'Reporter Radio' staat bekend om de stevige dossierkennis en grondig onderzoek dat op een heldere manier wordt uitgelegd. Bij 'Pointer' draait alles om datajournalistiek, die het afgelopen jaar succesvol in werd gezet rond thema’s misinformatie en privacy.

Individueel maken de programma’s al veel impact. Zo wonnen 'Pointer' en 'Reporter Radio' het afgelopen jaar samen een Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Door gezamenlijk onderzoek op te zetten vanuit de verschillende disciplines die op de redactie aanwezig zijn kan het nieuwe 'Pointer' nog meer maatschappelijke impact creëren en prijswinnende producties realiseren. Middenin de samenleving en met verhalen dichtbij de burger.

KRO-NCRV wil met deze grote journalistieke titel als een thermometer in de samenleving staan. 'Met het nieuwe 'Pointer' op TV, radio en het online platform belichten we, samen met kijkers en luisteraars, maatschappelijke thema's die iedereen aangaan. Op een begrijpelijke en laagdrempelige manier en met als doel bij te dragen aan bewustwording en verandering. Met elkaar en voor elkaar', aldus KRO-NCRV directeur Peter Kuipers.

Het nieuwe online platform wordt op 9 januari gelanceerd. De eerste aflevering op radio van het nieuwe 'Pointer' start op zondag 10 januari om 19.00 uur op NPO Radio 1 en op TV op 11 januari om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.