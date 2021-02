Onderzoek wijst uit: pasta wint van Hollandse Pot. Janny van der Heijden onderzoekt 'De Smaak van Nederland' op 24Kitchen

Foto: 24Kitchen - © The Walt Disney Company Benelux 2021

Om 18.00 uur zit Nederland te genieten van een bordje stamppot (mét juskuiltje) of een traditioneel AVG-tje. Althans, dat is het traditionele beeld van de Nederlandse eetcultuur. Is de Hollandse Pot nog altijd onverminderd populair of kiezen we vaker voor een snelle pasta?

Koken we zelf, gaan we voor pakjes en zakjes of winnen de verspakketten het in de keuken? 24Kitchen heeft een groot onderzoek uitgevoerd om erachter te komen wat de smaak van Nederland is.

Culinair alleskunner Janny van der Heijden gaat met deze resultaten op pad in het nieuwe programma 'De Smaak van Nederland'. Ze gaat onder andere met sterrenchef Joris Bijdendijk (RIJKS) op zoek naar onze eeuwenoude eetcultuur en maakt met rapper Donnie een nieuwe cafetariasnack.

'De Smaak van Nederland'

In het nieuwe 24Kitchen-programma 'De Smaak van Nederland' reist Janny van der Heijden door Nederland om erachter te komen wat de Nederlander écht lekker vindt en wat onze eetcultuur is. In zes afleveringen met elk een eigen thema, heeft Janny bijzondere ontmoetingen, proeft ze traditionele en gerechten uit buitenlandse keukens én ontdekt ze 'De Smaak van Nederland'.

Onderzoeksresultaten

Voor het programma 'De Smaak van Nederland' is er een groot onderzoek uitgevoerd onder 2500 Nederlanders, verdeeld over alle provincies, in alle leeftijden en achtergronden. Dit zijn de meest opvallende resultaten.

De aardappel moet het afleggen tegen pasta. In de top 10 van gerechten die het vaakst worden gemaakt en het liefst worden gegeten, zijn nummer 1, 2 en 3 pastagerechten. Pas op nummer 4 volgt de Hollandse Pot.

We kiezen massaal voor Italiaans. 70% van de Nederlanders zet minimaal 1 keer per week een gerecht uit de Italiaanse keuken op tafel.

In Friesland houden ze nog vast aan de oer-Hollandse eetgewoontes. Daar verschijnt het vaakst een traditioneel Hollands gerecht op tafel. In Flevoland het minst vaak. Limburgers staan vooral bekend om hun liefde voor de snackbar. Zij zijn daar van alle Nederlanders het vaakst te vinden.

De helft van Nederland heeft een favoriet streekgerecht. En 30% van de Nederlanders eet hun favoriete streekgerecht/product elke week en/of maakt het zelf. Denk hierbij aan het Brabantse worstenbroodje, de Groninger eierbal, Twentse bakleverworst, Zeeuwse bolus en Limburgs zuurvlees.

De helft van de Nederlanders eet nog steeds stipt om 18.00 uur. 70% van de Nederlanders eet aan tafel.

Jongeren eten vaker gerechten uit buitenlandse keukens, gebruiken vaker pakjes/zakjes of verspakketten en eten vaker vegetarisch. Ook bestellen jongeren vaker eten én eten ze vaker buiten de deur. Als je hen vraagt wat typisch Nederlands eten is, noemen ze met kaas, stroopwafels, drop en kroketten.

Ouderen eten vaker Hollandse pot en koken vaker met verse en biologische ingrediënten. Stamppotten en haring bestempelen zij als typisch Nederlands eten.

Meer onderzoeksresultaten zijn te vinden bij de afleveringen.

1. Hollandse Pot – maandag 22 februari 22.00 uur

Hoe vaak eten we eigenlijk nog Hollandse pot? Bestaat deze nog wel en wat zijn dan de favoriete gerechten? Uit ons onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Nederlanders minimaal 1 keer per week een traditioneel Hollands gerecht eet. 6 op de 10 personen met een niet-westerse migratieachtergrond eet 1 keer per week of vaker een traditioneel Hollands gerecht.

In de eerste aflevering gaat Janny op bezoek bij o.a. aardappelboeren Jur en Jan Parlevliet en naar het Rijksmuseum met Joris Bijdendijk om te kijken wat de middeleeuwse schilderijen ons vertellen over de Hollandse Pot.

'De Smaak van Nederland' met Janny van der Heijden is vanaf 22 februari, elke maandag om 22.00 uur te zien op 24Kitchen.