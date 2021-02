Omroep WNL organiseert 'Het Grote Nationale Woondebat'

Er moeten de komende jaren honderdduizenden woningen gebouwd worden. Hoe gaan we dat doen? Hoe houden we een huis betaalbaar? Moet ieder huis verduurzamen? En zouden we voor dit alles niet gewoon een minister van Volkshuisvesting moeten aanstellen?

Naast de coronacrisis is de wooncrisis hét thema voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Daarom organiseert WNL 'Het Grote Nationale Woondebat' met de 7 grootste politieke partijen in de peilingen. Presentatrice Welmoed Sijtsma ('Op1' en 'Goedemorgen Nederland') zal het debat op zaterdag 20 februari, tussen 16.00 en 18.00 uur op NPO Radio 1, in goede banen leiden.

WNL heeft de zeven grootste partijen in de peilingen uitgenodigd voor dit NPO Radio 1 Woondebat. De deelnemers aan het debat zijn: Daniel Koerhuis (VVD), Alexander Kops (PVV), Julius Terpstra (CDA), Rob Jetten (D66), Henk Nijboer (PvdA), Paul Smeulders (GL) en Sandra Beckerman (SP). Aan de hand van meerdere thema’s en debatvormen komen de belangrijkste problemen en oplossingen voor de woningmarkt voorbij.

Presentatrice Welmoed Sijtsma voelt de noodzaak van een woondebat zo vlak voor de verkiezingen. 'Ik heb zelf en in mijn omgeving gemerkt dat het als starter op de woningmarkt ontzettend ingewikkeld is. Het aanbod is karig en de prijzen zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd. In de verkiezingsprogramma’s lees ik dat alle partijen meer woningen willen realiseren, maar over hoe dat precies moet gebeuren; daar verschillen de meningen nogal.

Voer voor een goed debat!'

NVM-voorzitter Onno Hoes is enthousiast dat WNL ruim aandacht besteedt aan de problemen op de woningmarkt. 'De woningnood is één van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken voor de komende jaren. Er is écht een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat woningen betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen blijven betrekken. Dus er is nú actie nodig. De plannen in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen moeten omgezet worden in daden in het nieuwe regeerakkoord. De luisteraars krijgen met dit debat de kans om voor zichzelf te bepalen welke partij de beste integrale aanpak heeft om de woningmarkt aan te pakken.'