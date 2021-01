Omroep WNL komt met 'Stand van Nederland: Generatie Next'

Omroep WNL begint vanaf 21 januari met een wekelijkse versie van het economische onderzoeksprogramma 'Stand van Nederland'. Ditmaal met de generatie Next.

Programmamakers en twintigers Elen Demir, Jill Bleiksloot en Raquel Schilder gaan elke donderdag op pad op zoek naar vragen op antwoorden. Persoonlijke verhalen achter de cijfers.

'Stand van Nederland: Generatie Next' wordt gemaakt door 3 jonge TV-makers die een bovenmatige interesse hebben in economie en geld, met vragen die hen aangaan, maar ook hun ouders en grootouders. Want hoe valt onze welvaart veilig te stellen?

Want in dit land van uitersten is er een ding dat ons allemaal verbindt. En dat is geld. Geld maakt de economie en of je dat leuk vindt of niet, de economie maakt de maatschappij. Een systeem waar iedereen in zit en wat niemand begrijpt.

De makers staan voor de jonge werkende generatie. Zij moeten, met een flinke staatsschuld in hun nek de economie de komende jaren weer goed laten draaien. En dat kunnen en willen ze ook. Natuurlijk kunnen ze dat. Maar ze vragen zich wel overal bij af: hoe dan? En kan en moet dat niet anders? Het begint allemaal bij hun eigen verwondering. 'Stand van Nederland' duikt in de economie van ons land.

Generatie Next

Raquel Schilder is 27 jaar en groeide op in 010, Rotterdam dus. 'De mooiste stad van Nederland'. Ze studeerde Algemene Cultuurwetenschappen in de Maasstad en behaalde de Master Journalistiek in Amsterdam. Ze werkte eerder voor productiehuis EndemolShine en de afgelopen 1,5 jaar was ze verslaggever bij 'NOS op 3'. Nu wil ze nu meer weten over onze economie: 'Ik ben geboren met een gat in mijn hand, misschien is die nu dan toch nog ergens goed voor.'

Elen Demir is 25 jaar en geboren in Deventer. Ze studeerde bestuurskunde, keek rond in Brussel en deed een master politieke economie. Elen werkt ook als politiek redacteur bij 'Goedemorgen Nederland'. ''Met Stand van Nederland' mag ik elke week in een nieuw onderwerp duiken om erachter te komen wat mensen beweegt in Nederland en welke economische consequenties daaraan verbonden zijn.'

Jill Bleiksloot is 27 jaar en geboren en getogen Rotterdammer. Ze studeerde journalistiek in Utrecht en ging een paar jaar geleden werken voor Omroep WNL. Daar doet ze nu verslaggeving en presentatie voor 'Goedemorgen Nederland'. Ook was ze de presentatrice van het NPO3-programma 'Hufterproef'. 'Ik ben van de niet lullen, maar poetsen mentaliteit.'

'Stand van Nederland', vanaf 21 januari iedere donderdag na 'Nieuwsuur' rond 22.10 uur bij Omroep WNL op NPO 2.