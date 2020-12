NTR onderzoekt fenomeen Drillrapp op NPO 3

Foto: © NTR 2020

Je hoort er steeds vaker over in het nieuws: Drillrap. Gemaskerde rappers met geweldadige teksten. In het tweeluik 'Project Ismail' onderzoekt Ismail Ilgün het fenomeen drillrap in Nederland.

Wat is drillrap eigenlijk, waarom is het zo populair onder jongeren en wie zijn de jongens achter de maskers? Ismail, die bij het grote publiek vooral bekend is als 'treitervlogger', gaat op zoek naar het verhaal achter het nieuws. Hij komt zelf van de straat, spreekt de taal en opent daarmee deuren die voor anderen gesloten blijven.

Aanleiding voor Ismails zoektocht is de fatale steekpartij in Scheveningen op 10 augustus j.l. waarbij een 19-jarige jongen overlijdt. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie tussen twee drillrapgroepen, uit Amsterdam en uit Rotterdam. In de nieuwsberichten, die de publieke opinie vormen, wordt de muziekstroming snel gekoppeld aan (messen)geweld op straat onder jongeren, maar is die relatie wel zo direct?

Ismail heeft zelf als 'treitervlogger' meegemaakt hoe het is om zonder proces veroordeeld te worden door de media en is daarmee een goede gesprekspartner voor de jongeren. Hij gaat in gesprek met de hoofdrolspelers van het drama in Scheveningen, op zoek naar de mens achter het masker. Ook praat hij met experts op het gebied van social media, muziek en criminologie. Op die manier schetst hij een breder, en menselijker beeld van het fenomeen dan tot nu toe in de media is gedaan.

Over Ismail Ilgün

De Zaanse Youtuber raakte in 2016 in opspraak naar aanleiding van zijn populaire Hoodvlogs. Hij toonde zijn dagelijks leven maar ook de overlast en de agressieve acties van jongeren in zijn wijk Poelenburg. Ismail werd door premier Rutte 'tuig van de richel' genoemd en werd bij het grote publiek bekend als 'treitervlogger'.

Inmiddels is hij een andere weg ingeslagen. Hij werkt als jongerencoach in Amsterdam en is actief op Youtube, met verbindende programma's zoals 'Vasten met Gasten' en 'Achter Buurten' waarin hij op zoek gaat naar inspirerende verhalen in volksbuurten.

'Project Ismail' wordt voor de NTR geproduceerd door Goya Productions.

'Project Ismail: Drillrap', maandagen 7 en 14 december om 21.25 uur bij de NTR op NPO 3.