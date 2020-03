NPO zet in volle corona-tijd extra in op informatie

De nieuwe, strengere maatregelen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus houden Nederland nog meer aan huis gekluisterd.

'Het is voor iedereen moeilijk om beperkte vrijheid te ervaren, al is het erg belangrijk dat we heel voorzichtig zijn', aldus Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, die vaststelt dat de behoefte bij Nederlanders aan informatie, educatie maar ook ontspanning momenteel groot is: 'De publieke omroep probeert zoveel mogelijk aan die vraag te voldoen.'

NOS Journaals, extra uitzendingen, actualiteiten, talkshows en de meer ontspannende programma’s bereiken in deze tijd een groot publiek. De persconferentie van het kabinet is maandag door bijna 6 miljoen kijkers gevolgd op NPO 1. Ook het aansluitende 'De Wereld Draait Door' (BNNVARA) voorziet in een behoefte: 4,5 miljoen mensen stemden hierop af. 'Op1' (WNL/MAX/EO/BNNVARA) heeft avond aan avond een groot publiek. Het nieuwe jeugdblok 'Zapplive Extra' (KRO-NCRV) bereikt een behoorlijk deel van de doelgroep (6 tot 12 jaar) en ook de sites en apps van de jeugdzender worden goed bezocht.

Mensen kijken – mede omdat ze noodgedwongen thuis zitten – meer televisie: de afgelopen week steeg de gemiddelde kijktijd per dag bij NPO 1, 2 en 3 met 43% in vergelijking met de weken daarvoor. Themakanalen zoals NPO 1 extra, Zappelin extra en NPO Nieuws (waar NOS Journaals en persconferenties met een gebarentolk zijn te volgen) zien eveneens het publiek groeien. Het gemiddelde weekbereik van die kanalen steeg met zo’n 50% naar 2,7 miljoen kijkers.

'Iedereen gaat op zijn eigen manier om met de nieuwe situatie, waarin de programma’s van onze omroepen goed worden gevonden', aldus Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. 'Natuurlijk is het fijn om te zien dat wij in een behoefte voorzien, maar het gaat om veel meer: hoe wij met onze programma’s Nederlanders informeren en met elkaar in contact houden.'

On demand

Op NPO Start komen al die programma’s samen. Het aantal gebruikers van dit voor iedereen beschikbare on demandplatform is de afgelopen periode flink toegenomen. NPO Start trekt momenteel wekelijks ruim 3 miljoen kijkers, 1 miljoen meer dan normaal. Er zijn inmiddels ruim 10 miljoen streamstarts per week.

Uit de cijfers blijkt dat via NPO Start vooral het 'NOS Journaal', 'EenVandaag' (Avrotros), 'Nieuwsuur' (NOS/NTR) en de talkshows 'DWDD' (BNNVARA) en 'Op1' (WNL/MAX/EO/BNNVARA) zeer goed bekeken worden. Maar ook de vele Nederlandse familiefilms en series zoals 'Oogappels' (BNNVARA) en 'De Regels van Floor' (VPRO) worden flink gestreamd. Afgelopen week is het aanbod uitgebreid met talloze Nederlandse films.

Schooltv

Ook het gebruik van de educatieve dienst Schooltv (NTR, ook te zien via NPO Start) is enorm toegenomen. Het bezoek aan de site Schooltv.nl is bovendien verdubbeld, evenals het aantal webpagina’s dat door docenten en leerlingen wordt bezocht. Vooral programma’s voor kinderen uit het basisonderwijs, gericht op bijvoorbeeld leren lezen en rekenen zoals Letterjungle en Fruit op Tafel, tonen een enorme groei.

Jeugdfilms

NPO Zapp biedt vanaf 28 maart nostalgische films tijdens 'Zappbios' op de zaterdagochtend. Als eerste is de originele Nederlandse film 'Brief voor de Koning' te zien. Daarna volgen 'Scheepsjongens van Bontekoe', 'Boskampi’s' en 'Sing Song'. De films zijn de komende zaterdagen vanaf 9.15 uur te zien op NPO Zapp.

Aanvullende programmering

In de loop van deze week wordt meer bekend over nog meer aanvullende programmering voor zowel online als op al onze vertrouwde zenders. Dan gaat het ook om herhalingen van series en shows van vroeger, maar ook natuurseries.