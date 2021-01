NPO zet gebarentolk in bij verkiezingsdebatten

Met de landelijke verkiezingen op 17 maart in aantocht kan Nederland zich ook weer opmaken voor enkele grote NOS-verkiezingsdebatten. De NPO zal bij deze debatten ook een gebarentolk inzetten, te volgen via het voor iedereen toegankelijke themakanaal NPO Nieuws.

Daarnaast heeft de NPO besloten het NOS Journaal van 20.00 uur te blijven tolken, ook als de coronacrisis achter de rug is.

'Wij zijn er voor iedereen. Ook als je niet goed kunt horen of zien, proberen wij te zorgen dat je aangesloten blijft bij enkele van onze belangrijkste programma’s', aldus Martijn van Dam, als bestuurder van de NPO verantwoordelijk voor ‘toegankelijkheidsdiensten’, zoals ondertiteling en gebarentolken. 'We ondertitelen bijna al onze programma’s, zodat ook mensen met een gehoorbeperking ze kunnen volgen. Dat geldt ook voor de verkiezingsdebatten. Voor de groep Nederlanders die gebarentaal veel beter kan volgen dan geschreven ondertiteling heeft de NPO afgelopen jaar de gebarentolken al vaker ingezet, zoals dagelijks bij het NOS Journaal van 20.00 uur. En we willen er nu ook voor zorgen zij straks ook de belangrijkste verkiezingsdebatten goed kunnen volgen.'

Het gaat in ieder geval om de slotdebatten op 16 maart op NPO 1. Van 19.00 tot 19.50 uur met de kleine partijen en van 20.35 tot 21.50 uur het debat met de grote partijen. Op zondag 14 maart is er voor de jeugd op NPO 3 een speciaal NOS Jeugdjournaal-verkiezingsdebat. Al deze debatten zijn dan ook via NPO Nieuws te volgen, maar dan met gebarentolk.

Naast deze extra inzet van gebarentolken bij de debatten, blijft de NPO ook na de coronacrisis doorgaan met het dagelijks tolken van het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1. Voorts is besloten om vanaf 1 maart te beginnen met het inzetten van een gebarentolk tijdens de dagelijkse uitzendingen van het NOS Jeugdjournaal om 19.00 uur op NPO 3. De tolk is ook in deze gevallen steeds te zien op NPO Nieuws.

Van Dam: 'Met het tolken van het Jeugdjournaal komen we tegemoet aan een langgekoesterde wens van kijkers, zo weten we uit onderzoek. Ouders en/of kinderen die afhankelijk zijn van een gebarentolk, kunnen straks dus ook samen naar het Jeugdjournaal kijken.'

NPO Nieuws is voor iedereen live te volgen via NPO.nl en de NPO-app, maar ook te vinden bij alle media-aanbieders, onder meer via de volgende kanaalnummers:

Ziggo: kanaal 501

KPN: kanaal 43

Telfort: kanaal 43

XS4ALL: kanaal 43

Delta: kanaal 39

Caiway: kanaal 60

TELE2: kanaal 209

Kabelnoord: kanaal 50

T-Mobile thuis: kanaal 260

Youfone: kanaal 33