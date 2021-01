NPO Zapp/Zappelin ondersteunt ouders en leraren met meer educatieve programma's op tv

Nu de scholen gesloten zijn en de zorgen over de Britse coronavariant toenemen, biedt kinderzender NPO Zapp/Zappelin ouders en leraren een helpende hand door educatieve programma's op het tv-kanaal uit te zenden.

Basisschoolkinderen kunnen vanaf maandag 18 januari de gehele middag terecht op de kinderzender voor programma's als 'Studio Snugger', 'Willem Wever' en 'De Proefkeuken'.

De programma's zijn een aanvulling op de bestaande programmering van NPO Zapp en zijn iedere schooldag vanaf 13.00 uur te zien. Het educatieve middagblok begint met 'Zappsport Thuis', gevolgd door uitzendingen van 'Studio Snugger', 'Welkom bij de Romeinen', 'De Proefkeuken' en natuurprogramma’s als 'Zapp Your Planet', 'Willem Wever' en 'Topdoks'. In de ochtend blijven educatieve programma’s voor de kleuters in een herkenbare programmering op NPO Zappelin met 'Sesamstraat', 'De Boterhamshow' en de 'Beestenbrigade'.

'Bijdrage leveren met leuke en leerzame programma's'

Leraren in het basisonderwijs gebruiken video’s van 'Willem Wever' of 'Schooltv' al in het reguliere lesprogramma. Op die manier kan het educatieve middagblok een ondersteuning zijn in het bestaande lesrooster.

Robert Fortuijn, netmanager NPO Zapp/Zappelin, zegt daarover: 'Het is een hele puzzel om kinderen thuis aan school te laten werken, daarom willen we vanuit NPO Zapp een bijdrage leveren door leuke en leerzame programma’s aan te bieden. We hebben hier de hele middag voor vrijgemaakt in de programmering en dat blijven we doen zo lang als dat nodig is. Na de schooldag kunnen kinderen ook bij NPO Zapp terecht voor ontspanning tijdens 'Zapplive Extra'; een soort nationale huiskamer voor kinderen waar een hele positieve vibe heerst.'

Lesmateriaal 'Schooltv Thuis'

Al vanaf maart weten ouders en leerkrachten de educatieve programma’s van NPO Zapp en Zappelin goed te vinden. Ze maken volop gebruik van het lesmateriaal voor peuters, kleuters en leerlingen in het basisonderwijs. Mede dankzij de video’s van 'Schooltv' thuis kunnen kinderen uit de onder- en bovenbouw zelfstandig leren. De video’s zijn ingedeeld op onderwerp, leeftijd of leerjaar en zijn te vinden via schooltv.nl/thuis, on demand via NPO Start en op het themakanaal NPO Zappelin extra.

Rijk aanbod educatieve programma’s

Een overzicht van alle programma’s is te vinden op zapp.nl/leren. Hier is het rijke aanbod van educatieve programma’s gebundeld, maar zijn er ook handige uitlegvideo’s te vinden over diverse thema’s. De coronaspecials van het 'NOS Jeugdjournaal', 'Topdoks' en 'Het Klokhuis' zijn ook terug te vinden op de pagina.