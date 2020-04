NPO Zapp blijft open in de meivakantie

De meivakantie staat voor de deur en daarom past NPO Zapp de programmering aan om thuisblijvende kinderen ook tijdens de vakantie te vermaken.

De populaire jeugdserie 'Brugklas' komt met het toepasselijke 'Brugklas Blijft Thuis' en 'Zapplive Extra' wordt speciaal omgedoopt tot 'Zapplive Extra Vakantie'. Ook online is er bij NPO Zapp genoeg te beleven tijdens de vakantiedagen.

In 'Brugklas Blijft Thuis' (AVROTROS) zien kinderen wat de Brugklasacteurs dagelijks beleven vanuit hun huiskamer, slaapkamer of tuin. Hoe komen zij deze vreemde tijd door en waar lopen ze tegenaan? Het zijn de bekende gezichten die nog steeds van alles meemaken, maar nu in-en-om hun eigen huis. Omdat deze Brugklasleerlingen deel uitmaken van de online generatie, is die omgeving nu het perfecte speelveld voor de serie. Iedere aflevering is een gesprek tussen twee of drie acteurs die met elkaar videobellen en praten over wat de coronacrisis voor hen betekent. 'Brugklas Blijft Thuis' is vanaf maandag 27 april te zien om 18.20 uur op NPO Zapp en zapp.nl/brugklas.

De dagelijkse liveshow 'Zapplive Extra' krijgt in de meivakantie een vakantiespecial: 'Zapplive Extra Vakantie' (KRO-NCRV). Vanaf maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei neemt presentator Klaas van Kruistum samen met zijn sidekick kinderen mee naar de meest uiteenlopende vakantiebestemmingen. Wat dacht je van Frankrijk, Mexico, Japan of Spanje? Nu kinderen zelf niet weg kunnen, probeert Klaas door middel van lokaal eten, de muziek, highlights en tradities toch een vakantiegevoel te creëren. Zapplive Extra Vakantie is op het reguliere tijdslot van 'Zapplive Extra' te zien: iedere doordeweekse dag van 13.00 tot 15.30 uur op NPO Zapp en online.

Op zaterdag 2 en 9 mei en op zondag 3 en 10 mei zendt NPO Zapp speciale afleveringen uit van 'Van Vader Naar Moeder Corona' specials (NTR). In elke aflevering worden twee kinderen geportretteerd aan de hand van beelden uit eerdere uitzendingen. Tatum Dagelet praat met de kinderen en vraagt hoe het nu met ze gaat tijdens deze coronacrisis. De acht kinderen hebben allemaal een ander verhaal. 'Van Vader naar Moeder Corona' specials zijn op zaterdag om 17.50 uur en op zondag om 18.00 uur te zien op NPO Zapp en online.

Online op NPO Zapp

Via de social media kanalen van NPO Zapp zijn diverse programma’s te volgen. Zo begint op maandag 27 april de online serie 'Zapp Echt Gebeurd: Hoe is het nu met'. In de video’s is te zien hoe het nu gaat met de kinderen die eerder in 'Zapp Echt Gebeurd' zaten. De serie is te volgen via zapp.nl/zappdoc en het Zapp YouTube-kanaal. Daarnaast is er in samenwerking met de Koningsspelen een Koningsspelen Medley gemaakt door 'Kinderen voor Kinderen' (BNNVARA). Het filmpje bestaat uit een compilatie van clips uit de afgelopen jaren. De compilatie is te zien op zapp.nl/kinderen-voor-kinderen en via het Kinderen voor Kinderen YouTube-kanaal.

Schooltv op NPO Zappelin

Op het themakanaal NPO Zappelin extra wordt Schooltv uitgezonden voor kinderen die niet naar school gaan tijdens de coronacrisis. In week 15 keken 300.000 kinderen naar de themazender. De leerzame programma’s van Schooltv, gericht op kinderen van de basisschool groep 1-8, worden samengesteld door de NTR. De eerste week werd bij de 6-12 jarigen een gemiddeld marktaandeel van 40 procent gehaald.

Veilige omgeving

Naast vermaak en ontspanning blijft NPO Zapp kinderen ook informeren, onder andere door de nieuwe online omgeving 'NPO Zapp veilig'. Naar aanleiding van de berichtgeving over de soms onveilige thuissituaties waar kinderen zich in bevinden is een online pagina ingericht met informatie over huiselijk geweld, kindermishandeling en manieren waarop kinderen hulp kunnen zoeken. Door Zapp-programma’s wordt uitgelegd wat kindermishandeling is en waarom het gebeurt. Ook wordt er direct verwezen naar hulplijnen, zoals De Kindertelefoon, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld. Voor meer informatie: zapp.nl/veilig.