NPO Start breidt aanbod uit met Nederlandse films

Op het voor iedereen beschikbare on demand-platform NPO Start wordt in verband met de cornoacrisis het aanbod fors uitgebreid. Tientallen Nederlandse films zijn toegevoegd, zoals 'Tony 10' (NTR), 'Pietje Bel'l (KRO-NCRV), 'Ja Zuster, Nee Zuster' (AVROTROS), 'Dunya & Desie in Marokko' (NTR) en 'Publieke werken' (VPRO).

De gezamenlijke Nederlandse filmwereld juicht het initiatief toe om in deze crisistijd de Nederlandse kijker te laten genieten van een rijk aanbod. Met dank aan September Film, NL Film, Dutch Filmworks, Shooting Star, Just Film, Independent Film, BosBros, KeyFilm, Topkapi Films, Tuvalu en Lemming Film.



Uiteraard zijn via NPO Start ook alle NOS Journaals, ingelaste uitzendingen, actualiteitenrubrieken, talkshows en de toespraak van koning Willem-Alexander vanavond om 19.00 uur waar dan ook in Nederland live te volgen en terug te kijken.