NPO nu ook op zondagavond met talkshow 'Op1'

De NPO wil de kijkers zo goed mogelijk informeren rond de corona-crisis. Daarom wordt per direct de talkshow 'Op1' ook geprogrammeerd op zondagavond. Zo wordt het vrijgekomen slot van 'Studio Sport' opgevuld.

De talkshow zal voortaan dus zes dagen van de week te zien zijn op NPO1, telkens rond 22.30 uur.



De eerste zondageditie, op zondag 15 maart, zal verzorgd worden door omroep WNL. De presentatie is in handen van Charles Groenhuijsen en Sander Schimmelpenninck. De uitzending staat volledig in het teken van de nieuwe afgekondigde maatregelen rond de coronacrisis.



