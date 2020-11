NPO komt met actieplan voor steun cultuursector

De Nederlandse Publieke Omroep komt in actie voor de cultuursector en wil artiesten een alternatief podium bieden. NPO wil zenders en platforms openen voor extra cultuuraanbod en voorstellingen uit de wereld van de professionele dans, theater en muziek die door de coronacrisis niet of beperkt door konden gaan.

'Samen met de culturele sector, het ministerie van OCW en de omroepen willen we makers en publiek weer bij elkaar brengen', verklaart Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, die hiervoor tijdelijk een speciale cultuur-coördinator gaat aanstellen. 'In een samenleving die onder druk staat, bevorderen kunst en cultuur juist de sociale samenhang. De behoefte om met elkaar te delen wat we allemaal voelen, is nog nooit zo groot is geweest.'

Aan de precieze programmering wordt nu al hard gewerkt en deze wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Samen met de minister van Cultuur en andere partijen wordt reeds gesproken over de financiering van het actieplan. Het benodigde budget zal volledig ten goede komen aan de productie en de makers. De coördinator cultuur gaat vanuit de NPO aan de slag met het inventariseren van mogelijke registraties. Deze voorstellingen zijn straks met name via NPO 2 extra en NPO Start te zien.

Te denken valt verder aan een openingsprogramma op NPO 1 en aan extra ruimte voor cultuur-tv op NPO 2 en NPO 3. De publieke omroep beschikt bovendien over een enorme schat aan bestaand kunst- & cultuuraanbod dat online en on demand kan worden aangeboden. Daarnaast zal er op audiokanalen NPO Luister, NPO 3FM, NPO Radio 4 en NPO FunX ruimte gemaakt worden voor speciale culturele programmering. Denk dan vooral aan muziek, cabaret en kleinkunst.

Frans Klein: 'Kunst en cultuur zijn van oudsher zeer belangrijke pijlers in de programmering van de publieke omroep en zullen dat ook altijd blijven. We hopen dat iedereen zo snel mogelijk weer in de theaters en concertzalen kan genieten van al het moois dat de Nederlandse cultuurwereld ons biedt. NPO wil nu met dit plan een mooi alternatief podium bieden.'