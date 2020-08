NPO in teken van Actiedag Giro555 voor Beiroet

Foto: © NTR 2019

De Nederlandse Publieke Omroep staat vrijdag 14 augustus in verschillende programma's uitgebreid stil bij de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet.

De Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555, vragen tijdens deze dag steun voor de hulpverlening aan de Libanese bevolking. De NPO volgt de ontwikkelingen in het actiecentrum van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat op radio en tv. De extra tv-uitzending 'Op1 Beiroet', om 19.00 uur op NPO 1, staat geheel in het teken van de actiedag.

NPO bestuursvoorzitter Shula Rijxman: 'Libanon is een sleutelland in de levant. Het land is hard geraakt door de enorme explosie in Beiroet. We kunnen nu niet stilzitten. De Nederlandse Publieke Omroep vraagt aandacht voor de slachtoffers en steunt de Landelijke Actiedag van Giro555, in de hoop dat kijkers en luisteraars een donatie willen doen.'

'Op1 Beiroet'

Om 19.00 uur is er op NPO 1 de extra tv-uitzending 'Op1 Beiroet', gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Charles Groenhuijsen. Daarin praten zij onder meer met minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over de situatie in Libanon. Een aantal Libanese gasten schetst welke impact de explosie heeft op hen, hun familie en het toch al door crisis getroffen Libanon. Presentator Danny Ghosen heeft in Beiroet een persoonlijk verslag gemaakt voor 'Op1 Beiroet' en er wordt ook live met hem geschakeld. De actievoorzitter van Giro555 zal uitleggen wat er met het opgehaalde geld wordt gedaan. Camille Michel (leider van het reddingsteam USAR) komt met enkele teamleden en een speciale reddingshond naar de studio om te praten over wat USAR in Beiroet doet.

Updates

Rond 20.40 en 21.35 uur geeft 'Op1' in twee korte bulletins updates van de tussenstanden van Giro555.

Eindstand actiedag

De voorlopige eindstand van de actiedag wordt bekendgemaakt rond 23.00 uur tijdens de uitzending van 'Op1' die om 22.25 uur begint op NPO 1, gepresenteerd door Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen (VPRO). Minister Kaag is ook in deze uitzending te gast om terug te blikken op de actiedag.

Radiozenders NPO in teken van Giro555

Op NPO Radio 1 doet de NOS de hele dag verslag van de Landelijke Actiedag. Die berichtgeving loopt als een rode draad door de programmering. Ook de overige programma’s op NPO Radio 1 besteden aandacht aan de situatie in Beiroet en Giro555. 'Mangiare!' (19.30 uur, NTR) maakt een uitzending in het teken van de Libanese keuken.

Presentator Henkjan Smits doet voor NPO Radio 2, 4 en 5 gedurende de dag live verslag vanuit het actiecentrum. ‘s Avonds volgt Emmely de Wilt voor NPO Radio 2 de ontwikkelingen op de voet. Door de dag heen hebben NPO Radio 2, 4 en 5 in tal van programma’s elk op hun eigen manier aandacht voor de actiedag van Giro555.

Ook NPO 3FM doet de hele dag verslag van de actie. DJ Luc Sarneel meldt zich geregeld vanuit het actiecentrum met updates. Op NPO FunX zijn tijdens de actiedag interviews te horen met hulpverleners en persoonlijke verhalen van FunX-jongeren die een link hebben met Libanon/Beiroet. Danny Ghosen, op dit moment aanwezig in Beiroet, neemt tijdelijk het Instagram-kanaal van FunX over.

Verschillende zenders zullen ook melding maken van de voorlopige eindstand van de actiedag, die rond 23.00 uur bekend wordt gemaakt.