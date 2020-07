NPO en omroepen presenteren 'Nederland Tegen Racisme'

De Nederlandse Publieke Omroep staat op tegen racisme tijdens een gezamenlijke themadag op zondag 12 juli. NPO en de omroepen presenteren op tv, radio en online tal van programma's die in het teken staan van de actuele discussie rond racisme en andere vormen van uitsluiting, wereldwijd. De themadag krijgt steeds meer vorm.

Discriminatie, racisme; alle vormen van uitsluiting tolereren wij niet. Nu niet, nooit niet. De Publieke Omroep is er voor iedereen; hier worden alle geluiden gehoord. Want luisteren naar elkaar brengt ons verder. En dat is wat we gaan doen op onze themadag op 12 juli', aldus NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman.

Denk daarbij aan een groot debat in de avond op NPO 1, documentaires op NPO 2 en aandacht voor het thema in talkshows en andere programma’s die dag. Op NPO Radio 1 is de hele dag volop ruimte voor gesprekken en discussies. Ook wordt aandacht besteed aan de historische wortels van racisme.

Op NPO Radio 2 is er ’s avonds een speciaal debatprogramma met verschillende gasten en luisteraars, van 20.00 tot 22.00 uur. Via de site funx.nl/genoegisgenoeg van NPO FunX zijn verhalen te lezen over institutioneel racisme, etnisch profileren, politiegeweld en raciale ongelijkheid. Aan andere programma’s en online uitingen, ook op NPO 3 en NPO 3FM, wordt nu hard gewerkt. De exacte programmering van de themadag wordt in de loop van volgende week bekendgemaakt.

Shula Rijxman: 'Het blijft natuurlijk niet bij één themadag. Ik heb het al jaren gezegd en zal dat ook blijven doen. We moeten diverser worden in al onze uitingen. Onze omroepen zitten in de haarvaten van onze maatschappij en de weerslag daarvan zal ons publiek blijven zien en horen. We houden het gesprek gaande. Want juist als je gevoelens en ervaringen zelf misschien níet herkent, kun je er wel respect en empathie voor tonen. Alleen zo kan een samenleving vooruit. Een samenleving die nu een streep zet, opstaat en zegt: Nederland tegen racisme.'