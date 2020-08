NPO en MAX starten publiekspitch

Wie een goed en origineel idee heeft voor een televisieprogramma kan nu meedoen aan de publiekspitch 'Jouw idee op tv' van NPO en Omroep MAX.

Dit naar aanleiding van een eerder gedane oproep hiertoe door NPO-voorzitter Shula Rijxman. Uit de inzendingen worden één of meerdere ideeën gekozen, die kans maken om tot een echt tv-programma te worden uitgewerkt.

Rijxman wil de NPO met deze publiekspitch nog verder openstellen naar de Nederlandse samenleving: 'We zijn een enorm creatief en vindingrijk land en juist daarom ben ik zo benieuwd naar de ideeën van de mensen thuis, jong én oud, met diverse achtergronden. De NPO-zenders en de omroepen staan als vanouds open voor alle geluiden in de samenleving en bieden daar nu al diverse ingangen voor. Met ‘Jouw Idee op tv’ zetten we de deur nóg verder open, om echt iedereen te bereiken en een stem te geven.'

MAX-directeur Jan Slagter vult aan: 'Luisteren naar de wensen van onze kijker, dat doen we bij MAX altijd al. Maar met ‘Jouw idee op tv’ gaan we nóg een stapje verder. Ik verwacht veel frisse ideeën van de Nederlandse televisiekijker en kijk uit naar de pitches!'

Website

Iedereen kan zijn of haar programma-idee insturen via de website jouwideeoptv.nl. Dat kan bijvoorbeeld een reality-programma, een quiz, een kinderprogramma of een journalistieke reportageserie zijn. De inzending hoeft geen uitgewerkt format te zijn, een goed idee is al genoeg. Van de indieners wordt wel gevraagd hun idee te omschrijven en te motiveren. In de beoordeling wordt er op gelet of de ideeën passen bij de publieke omroep. Originaliteit en eigenheid staan daarbij voorop. Het idee mag ook niet commercieel zijn en moet iets toevoegen aan het bestaande aanbod. De oproep staat open voor iedereen vanaf 13 jaar. Professionele programmamakers zijn uitgesloten van deelname. De inzendtermijn loopt tot en met 27 september.

Pitchdagen

Op 10 oktober, tijdens de Dutch Media Week in Hilversum, wordt de eerste pitchdag op het Media Park gehouden. Maximaal 100 inzenders worden hiervoor uitgenodigd, uiteraard geheel volgens de corona-richtlijnen van het RIVM. De ideeën worden beoordeeld door vijf duo’s van ervaren tv-makers van Omroep MAX en medewerkers van de NPO-netten, ingedeeld naar vijf thema’s:

1. Actualiteit/Journalistiek + Documentaire - Gijs van Beuzekom (netmanager NPO 2) en Ary Schouwenaar (regisseur/programmamaker o.a. 'Tijd voor MAX', 'RTL Boulevard', documentaires)

2. Drama/Comedy – Hans Schwarz (manager Programma Aankoop NPO) en Yvonne Mencke (eindredacteur o.a. 'MAX Maakt Mogelijk', 'Doorbakken', 'MAX Ouderenjournaal')

3. Informatief – Remco van Westerloo (netmanager NPO 1) en Ad van der Ree (eindredacteur online MAX Vandaag)

4. Human Interest – Mezen Dannawi (manager NPO Start) en Nick Preusterink redacteur/samensteller o.a. 'Tijd voor MAX', 'MAX Skûtsjejournaal', 'Doorbakken')

5. Jeugd/overig – Robert Fortuijn (manager NPO Zapp) en Stephanie Gijbels (redacteur/samensteller o.a. 'Droomhuis Gezocht', 'MAX Pubquiz')

Deze duo’s selecteren maximaal 10 ideeën voor een tweede pitchdag op 30 oktober. Op die dag bepaalt de jury - bestaande uit MAX-directeur Jan Slagter, Directeur NPO Televisie Frans Klein, netmanager NPO 3 Suzanne Kunzeler en Hoofd Televisie van Omroep MAX Nicolette de Wolf - of er een idee tussen zit, dat tot een echt tv-format kan worden uitgewerkt. Dit kunnen ook meerdere ideeën zijn. Alle informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website jouwideeoptv.nl.