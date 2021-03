NPO Cultuur presenteert bijzondere tv-versies van bestaande theaterstukken

NPO Cultuur brengt vanaf vrijdagavond 26 maart op NPO 3 de mooiste theaterstukken naar televisie. Het gaat om tv-adaptaties van bestaande theatervoorstellingen die als gevolg van de coronamaatregelen niet of beperkt konden worden opgevoerd, en eigenlijk de afgelopen periode in het theater hadden moeten staan.

De voorstellingen krijgen een vertaalslag voor televisie, vaak in samenwerking met een filmregisseur. Zo wordt theater geschikt gemaakt voor het tv-scherm en zelfs voor tablets en smartphones via NPO Start. 'Op deze manier hopen we het gevoel van theater over te brengen naar de mensen thuis voor de televisie', aldus Frans Klein, directeur video van de NPO. 'Achter de schermen is door het team van NPO Cultuur onder leiding van Lisa Boersen en Carel Kuyl in nauwe samenwerking met verschillende omroepen keihard gewerkt om deze tv-adaptaties mogelijk te maken. Vanaf 26 maart zien we de eerste resultaten.'

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende theateradaptaties die vanaf vrijdagavond 26 maart om 23:00 uur op NPO 3 te zien zijn. Natuurlijk zijn de films ook terug te kijken via NPO Start en worden ze een dag na de NPO 3-uitzending op zaterdagavond om 20.30 uur nogmaals vertoond via NPO 2 extra. Meer informatie is te vinden op NPOCultuur.nl, waar geïnteresseerden zich aan kunnen melden voor de nieuwsbrief over het complete en actuele NPO Cultuur-aanbod.

'De Hokje '- 26 maart - AVROTROS

Topcrimineel Anouar K wordt live geïnterviewd door talkshowkoningin Kim. Zodra K. en zijn advocaat aan tafel gaan, blijkt alles anders te zijn dan aangekondigd en ontspoort de talkshow volledig. 'De Hokje' is geschreven door Dunya Khayame en is een kruising tussen een whodunnit-thriller en comedy. De film onderzoekt of het mogelijk is te ontsnappen uit het hokje waar je in gepropt zit. Met Olaf Ait Tami, Jouman Fattal en Randy Fokke.

Regie theater en televisie: Tim Kamps

Rijsen&Rooxman, DeDikkeMuiz&Sjors – 2 april - HUMAN

Adelheid Roosen, Lineke Rijxman, Titus Muizelaar en George Groot delen een pijnlijk liefdesverleden. In razendsnelle dialogen over liefde, seks en verlangen onderzoeken ze de staat van de liefde en sparen ze elkaar niet.

Regie theater: Luk Perceval

Regie televisie: Mark de Cloe

'Alles in de Hens' – 9 april - NTR

'Alles in de Hens' is een wervelende one man show van Marcel Hensema over een bijna vijftiger die gaat wandelen om los te komen van zijn drukte, werk en gepieker van alledag. Maar al snel komt hij er achter dat je wel weg kunt lopen voor je problemen, maar niet voor jezelf. Een warme, grappige en herkenbare voorstelling over als je de weg even kwijt bent.

Regie theater: Ola Mafaalani

Regie televisie: Dana Nechushtan

'Doula's van de Stad' – 16 april – HUMAN

Adelheid Roosen brengt via intieme Zoomzessies 7 van de 80 vrouwen waarmee ze in 2020 in het theater zou staan, alsnog samen om het gestarte repetitieproces voort te zetten. Ondanks hun totaal verschillende achtergronden ontdekken de vrouwen dat er meer is wat hen bindt dan zij verwacht hadden.

Regie theater en televisie: Adelheid Roosen

Regie televisie: Maasja Ooms

'Peachez' – 23 april - NTR

'Peachez' is een bewerking van Ilja Leonard Pfeiffers gelijknamige succesroman en toont een bloedstollende reconstructie van een liefdegeschiedenis tussen een professor (Porgy Franssen) en de jonge Sarah Peachez (Sofie Porro) bij wie hij de liefde van zijn leven vindt. Alleen niet op de manier waarop hij had gehoopt.

Met bijdragen van multi-instrumentalist Axl Peleman

Regie theater en televisie: Michel Sluysmans

'George en Eran worden racisten' – 30 april – VPRO

In de actuele komedie 'George en Eran worden racisten' belichten de bruine vrienden George & Eran samen met het witte zangduo Nordgrond de (on)mogelijkheid om het 'goed' te doen, want er is altijd iemand die zich beledigd voelt, gediscrimineerd of ongelijk behandeld.

Regie theater: Koos Terpstra

Regie televisie: Reinier Bruijne

'Zwanensprong' - 7 mei – AVROTROS

'Zwanensprong' is geïnspireerd op de één-akter 'Zwanenzang' van Anton Tsjechov. Waar in het origineel een oude acteur vermoeid afscheid neemt van het toneel, bestormen twee jonge actrices in 'Zwanensprong' het lege podium om de wereld tot ontploffing te brengen en theater nieuw leven in te blazen. Met Lidewij Mahler en Julia van der Vlugt.

Regie theater: Ko van den Bosch

Regie televisie: Erik de Bruyn

'Citizen K' – 14 mei – BNNVARA

Een persoonlijke vertelling van Sadettin Kirmiziyüz die voelbaar maakt hoe meedogenloos en geniepig identiteitspolitiek en racisme in Nederland werken.

Eindregie theater: Casper Vandeputte

Regie televisie: Julius Ponten

'De Zaak Shell' - 21 mei – BNNVARA

De hoofdrolspelers in de klimaatcrisis krijgen van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit de kans om een ultiem pleidooi te houden over hun verantwoordelijkheid in het grootste probleem van dit moment.

Regie theater: Anoek Nuyens en Rebekka de Wit

Regie televisie: Norbert ter Hall

'Wrak' – 28 mei - BNNVARA

Fadua El Akchaoui gaat in haar humoristische coming of age-voorstelling via auto’s, klootzakken en onzekerheden op zoek naar zichzelf.

Regie theater en televisie: Daria Bukvić

'Jihad van Liefde' – zaterdag 5 juni - NTR

'Jihad van Liefde' is een muzikale voorstelling gebaseerd op het verhaal van Mohamed El Bachiri, die zijn vrouw verloor in de aanslag in de Brusselse Metro. Zijn inspirerende en hoopvolle oproep tot medemenselijkheid geven uitdrukking van zijn liefde verdriet en veerkracht. Het Andalusisch Orkest omringt Mohammed Azaay met prachtig spel.

Regie theater: Eran Ben Michaël

Regie televisie: Johan Timmers

Naast deze theateradaptaties zijn er nog meer bijzondere producties in aantocht bij de NPO. Hoe is het om als acteur of performer afgestudeerd te zijn in het coronajaar 2020? Op zaterdag 29 mei toont de nieuwste generatie spelers haar talent en veerkracht in het energieke HUMAN-programma '#Lichting 2020' op NPO 3. En vanaf eind mei zendt de VPRO op NPO 2 tien dagen lang een 10-delige, speciaal voor televisie gemaakte bewerking uit van het stuk Romeinse tragedies van Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Het is de grootste productie ooit van regisseur Ivo van Hove en werd wereldwijd bejubeld. Verder komen er voorstellingen voor de jeugd, zoals 'TORI', onder regie van Marjorie Boston en zijn er veel theaterregistraties van voorstellingen te zien op NPO 2 extra.

Met het initiatief NPO Cultuur biedt de Nederlandse Publieke Omroep een alternatief podium aan de cultuursector en artiesten die geraakt worden door de coronamaatregelen. De NPO heeft zenders en andere platforms opengesteld voor extra cultuuraanbod. De programma’s van NPO Cultuur zijn in de eerste helft van 2021 te zien via lineaire tv-zenders en te beluisteren via de radiozenders van de NPO, maar ook 24 uur per dag via het voor iedereen beschikbare themakanaal NPO 2 extra en on demand via de platforms NPO Luister en NPO Start.