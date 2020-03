NPO corona-update: BVN houdt Nederlanders in het buitenland op de hoogte

De behoefte aan informatie over de Nederlandse situatie rond de coronacrisis is ook bij Nederlanders in het buitenland groot. Het aantal kijkers naar BVN (Beste van Vlaanderen en Nederland) is de afgelopen weken flink toegenomen.

Het BVN-team heeft alle zeilen bijgezet bij om de kijkers in het buitenland te informeren over wat er zich afspeelt in Nederland en België.

BVN biedt dagelijks wereldwijd via satelliet en online een belangrijke selectie van programma’s van de Nederlandse en Vlaamse publieke omroep. Het BVN-team merkt dat kijkers nu veel behoefte hebben aan binding met hun thuisland en dat zij willen weten hoe de situatie bij hun familie en vrienden is. 'Ik ben bijzonder trots dat we dit tijdens deze crisis met een klein maar betrokken team dagelijks weten te realiseren', zegt BVN-netmanager René van Baaren. 'Net als naar de andere NPO-zenders, kijken nu ook naar BVN veel meer mensen dan gebruikelijk.'

BVN volgt de aangepaste programmering van de NPO zoveel mogelijk. Zo worden de (extra) NOS Journaals en nieuwsprogramma’s als 'EenVandaag' (AVROTROS), 'Nieuwsuur' (NOS/NTR) en de talkshow 'Op1' (WNL/MAX/EO/BNNVARA) via BVN uitgezonden. De doelgroep van BVN bestaat uit bijna 2 miljoen mensen; ruim 1 miljoen Nederlanders en zo’n 600.000 Belgen die in het buitenland wonen. Reizigers die in het buitenland zijn gestrand, komen daar nog bovenop.

De BVN-programma’s zijn via satelliet, BVN.tv en de BVN-app te volgen. Kijkcijfers via satelliet zijn niet beschikbaar doordat BVN free to air uitzendt, maar Van Baaren zag het gebruik van de livestream de afgelopen weken met zeker 32% stijgen. Vooral de toespraken van de minister-president en koning Willem-Alexander werden massaal gevolgd.

NPO Start

In Nederland zijn de programma’s van de NPO uiteraard ook online bekijken, en wel via NPO Start. Sinds begin deze week is het aanbod van Heimwee TV (sinds maandag overdag te zien op NPO 2) toegevoegd aan het aanbod van dit voor iedereen beschikbare on demand-kanaal. In samenwerking met het instituut Beeld en Geluid is een keur aan programma’s uit het rijke archief van de publieke omroep on demand te zien. Denk aan programma’s als 'Zeg ‘ns Aaa', 'Koefnoen', 'Villa Felderhof', 'Rembo & Rembo', 'Floris' en 'Denkend aan Showroom'. Op NPO Start online en via de NPO-app is het complete aanbod te bekijken.

Nieuwe programma’s

De coronacrisis leidt bij de NPO ook tot de introductie van veel nieuwe programma’s, die bovendien goed ontvangen worden door de kijkers en luisteraars. Op tv zijn al 'Zapplive Extra' (KRO-NCRV), 'Frontberichten' (BNNVARA) en 'Nietalleen.nl' (EO) gelanceerd. Daar komen er deze week nog een paar bij. In 'Floortje Blijft Hier' (BNNVARA) onderzoekt Floortje Dessing de zelfredzaamheid van Nederlanders tijdens de coronacrisis. Vanaf donderdag 2 april om 21.30 uur op NPO 1. Maandag begon Omroep MAX al met het dagelijkse 'Ouderenjournaal'.

Coronaspreekuur NPO Radio 1

Luisteraars van NPO Radio 1 blijven massaal vragen stellen tijdens het coronaspreekuur dat van maandag tot en met donderdag te horen is in het programma 'Stax&Toine' (AVROTROS). Elke dag komen er zo’n 500 vragen binnen bij de redactie. De antwoorden op veel gestelde vragen komen vaker aan bod tijdens de uitzendingen.

Ook biedt NPO Radio 1 twee podcasts die in het teken staan van corona.

'De Dag: Coronapodcast' gaat dagelijks in op de achtergronden van deze pandemie. 'Virus Verhalen' (NTR) staat drie keer per week stil bij persoonlijke verhalen van hoe mensen omgaan met de coronacrisis.