Nominaties Loden Leeuw 2020 bekend

Het AVROTROS-consumentenprogramma 'Radar' heeft de vijf genomineerde reclames en de vijf genomineerde bekende Nederlanders voor de Loden Leeuw 2020 bekendgemaakt. De 'winnaars' in beide categorieŽn worden bekendgemaakt in de uitzending van Radar op maandag 30 november.

Tot die tijd kan het publiek stemmen via de Loden Leeuw-website.

Genomineerden 2020: Meest Irritante Commercial

Hornbach

De bouwmarkt laat zien dat een man door het vele klussen een hele intieme band opbouwt met zijn zaag. Kijkers die deze commercial nomineerden vinden hem te lang duren en 'werkelijk belachelijk dat iemand verliefd wordt op zijn zaag, misschien word ik ook maar verliefd op mijn strijkplank of stofzuiger.'

Haribo

De winnaar van de Loden Leeuw 2019 staat opnieuw in de top 5 van meest genoemde reclames. Deze 'vreselijke stomme reclame met erg irritante stemmetjes' zorgt ervoor dat in vele huiskamers het geluid meteen wordt uitgezet.

Decupré

Het 'semi-wetenschappelijke' gezwets en de hoge frequentie waarin deze commercial voorbij komt op televisie zorgt voor gekromde tenen: 'Overduidelijk in scene gezet, slecht geacteerd en vreselijke oubollig.'

Beter Horen

Het 'eerlijke verhaal' van Teun in de dierentuin wekt ook ergernis. De reclame is 'te vaak op tv' en duurt te lang. 'Al geven ze gratis gehoorapparaten weg, ik ga nooit naar Beter Horen.'

Plameco

De plafonds van Plameco zorgen ervoor dat iedereen werkelijk overal naar boven kijkt. Totaal onrealistisch vindt het publiek: 'Mensen die zelfs op de fiets of als keeper in een doel constant omhoog kijken alsof daar ook een plafond zou zijn, belachelijk!'

Genomineerden 2020: Meest Irritante BN'er in een Commercial

Martien Meiland - Vriendenloterij Bingo

Het SBS-kijkcijferkanon is veel op televisie en dit spotje ook: 'Wanneer je de tv aanzet, zie je hem weer met zijn irritante stem' en 'mocht hij winnen dan zal ik de prijsuitreiking ook op 'mute' bekijken'.

Paul Haenen - PriceWise

Al jaren het gezicht van Pricewise en dat is juist wat mensen zo irriteert. 'De typetjes worden verschrikkelijk slecht gespeeld' en ook hoe vrouwen worden neergezet zorgt voor afkeer: 'het is een aanfluiting hoe vrouwen worden neergezet. Ik als vrouw zijnde zal bij deze maatschappij nooit een verzekering afsluiten.'

Andy van der Meijde - Toto

Een zogenaamde rapper die gokken verheerlijkt, mensen zijn er niet over te spreken. Ook het zangtalent van Van der Meijde wordt niet gewaardeerd: 'Ik erger me dood, waarom moet dat rappen nou zo nodig met een buitenlands accent?'

Mark Rietman - ABN AMRO

Er zijn vele spotjes waarin Mark Rietman laat zien hoe ABN AMRO hem ondersteunt bij zijn financiële kwesties. Alleen de manier waarop, valt niet bij alle kijkers in goede aarde. Zijn houding wordt arrogant en uit de hoogte genoemd en 'hij doet alsof hij de gewone man is maar overlegt hoe hij het beste kan beleggen vanuit zijn huisje in het buitenland.'

Thomas Acda en Sergio Romero IJssel - Lidl

De bevriende buren uit de Lidl-reclame hebben dikke lol met elkaar maar de woordgrap 'ik ga stuk' vindt niet iedereen even grappig. Er wordt gesproken van 'amateuristisch en kneuterig dorpstoneel'.