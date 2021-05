Nizar El Manouzi nieuwe presentator van 'Het Klokhuis'

'Het Klokhuis' krijgt er een nieuw gezicht bij: Nizar El Manouzi. De 24-jarige Nizar komt uit Rotterdam en is o.a. bekend van 'Mocro Maffia', 'Catacombe' en 'Centraal'. Naast acteur is hij een zeer talentvol student.

Hij combineert vier studies aan de Erasmus Universiteit: Filosofie, Geneeskunde, Gezondheidsbeleid en Media & Creative Industries. Vanaf donderdag 20 mei zal Nizar al zijn verschillende talenten combineren bij Het Klokhuis.

Nizar: 'Het Klokhuis' legt uit en vertelt dingen op een leuke en avontuurlijke manier, maar het geeft je ook de ruimte om je eigen draai eraan te geven. Dat past perfect bij mijn DNA. Ik ben grenzeloos nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Ik heb me daarom ook altijd breed ontwikkeld. En dat is precies ook waar Het Klokhuis voor staat; een brede ontwikkeling. We zijn een mooie match.'

Voetbal en hardlopen zijn Nizars favoriete sporten. En naast zijn studies, werk en hobby’s, maakt deze duizendpoot ook nog eens tijd vrij om iets moois terug te doen voor de samenleving. Hij doet vrijwilligerswerk en heeft een eigen maatschappelijk reisinitiatief opgericht om tijdens je reis de echte Marokkaanse cultuur te leren kennen met als motto 'Beoordeel zonder vooroordeel'.

Nizar werd uit 3.000 kandidaten gekozen. Nizar: 'Ik weet nog dat ik aan het studeren was en werd gebeld met het goede nieuws. Ik sprong 10 gaten in de lucht, ik liep naar buiten met een glimlach van hier tot Tokyo. Helaas kon ik het toen nog niet aan de buitenwereld vertellen, terwijl ik de hele tijd wilde schreeuwen, juichen en lachen. Het leek wel alsof mijn kindertijd weer terugkwam.'

Nizar El Manouzi is vanaf 20 mei te zien bij 'Het Klokhuis' om 18.40 uur op NPO Zapp.