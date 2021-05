Nieuwste seizoen van 'The Bold Type' te zien bij Videoland

Het nieuwe en laatste seizoen van komische dramaserie 'The Bold Type' komt naar Videoland. Het vijfde seizoen bestaat uit in totaal zes afleveringen en is vanaf vrijdag 28 mei wekelijks te zien bij Videoland.

Jane, Kat en Sutton, drie beste vriendinnen, werken voor het wereldwijde vrouwenmagazine Scarlet. De vragen waar de kijker na seizoen vier mee achterbleef, worden in het laatste seizoen beantwoord. Zo zien we hoe Richard (Stephen Conrad Moore) en Sutton (Meghann Fany) eerst zichzelf moeten ontdekken om erachter te komen of de liefde tussen hen definitief over is. Lukt het ze hun verschillen te overkomen? Jane (Katie Stevens) blijft leren hoe het is om een bedrijf te runnen. Ze komt erachter dat het belangrijk is haar privé- en werkleven gescheiden te houden. Blijft Jacqueline (Melora Hardin) aan als hoofdredacteur van Scarlet of is ze na jaren trouwe dienst niet langer welkom bij het magazine? En zal Kat (Aisha Dee) de wereld veroveren met haar ongelooflijke presentatietalent? Tipje van de sluier: naast de drie leading ladies is ook Adena El-Amin (Nikohl Boosheri) weer te zien in dit seizoen.

Aflevering 1

Jane racet tegen de klok om te voorkomen dat Jacqueline schade ondervindt. Sutton moet haar focus terugvinden als ze de kans krijgt om zich bijScarletin de kijker te spelen. Kat wil dicht bij haarzelf blijven als ze voor een grote keuze staat.

Seizoen 1 t/m 4 nog niet gezien? Binge deze dan nu alvast bij Videoland.

'The Bold Type' is geproduceerd door Universal Television -een label van Universal Studio Group en The District- en is vanaf vrijdag 28 mei wekelijks te zien bij Videoland.