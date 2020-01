Nieuwjaarstoespraak NPO-voorzitter: 'staan open voor samenwerking rond hoogstaande dramaseries'

De Nederlandse Publieke Omroep staat open voor samenwerking met (inter)nationale mediapartijen op het gebied van groots opgezet nieuw Nederlands kwaliteitsdrama.

'We willen een experiment beginnen waarbij tot en met 2021 in totaal vijf producties mogelijk zijn. Partijen die zich hiervoor kunnen aanmelden zijn mediadiensten met een eigen platform, zoals bijvoorbeeld Netflix, Videoland, Disney plus en Amazon.' Dit zei NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman vandaag in haar nieuwjaarstoespraak in Hilversum.

Rijxman: 'Samenwerking levert ons twee belangrijke voordelen op: meer budget voor de hele Nederlandse creatieve industrie en een breder zichtbaar Nederlands product.' Het is dan voor het eerst in de geschiedenis dat de publieke omroep de samenwerking zoekt met commerciële partijen die eigen distributiemogelijkheden hebben. 'Met een experiment kunnen we een goed beeld krijgen van alle voor- en nadelen', verduidelijkt Rijxman. Omdat een dergelijke samenwerking volgens de wet de 'publieke taakopdracht' niet mag ondermijnen, vereist het initiatief een uiterst zorgvuldige aanpak. Dan gaat het over de procedure voor aanmelding en alle voorwaarden rond financiering, exclusiviteit en uitzendrechten. Hierover komt de NPO in een later stadium naar buiten.

Los van dit experiment zal de NPO ook de komende jaren blijven investeren in Nederlands drama, een populair genre onder veel kijkers: 'Ons publieke Nederlandse product is het waard om gezien en gehoord te worden in het overvolle medialandschap. Daarom zijn en blijven NPO Start, NPO Start Plus en NL Ziet ook zo belangrijk als onafhankelijke, Nederlandse on demand platforms.'

Rijxman kondigde in haar toespraak verder aan dat de NPO meer gaat sturen op genres, zoals dat nu al gebeurt bij dramaseries. Denk daarbij aan documentaires, educatie, actualiteiten en opinie. Daarnaast kondigde Rijxman aan een convenant te willen sluiten met omroepen op het gebied van diversiteit, wordt er een actieplan ontwikkeld om jongeren beter te bereiken en krijgt jong talent bij de NPO nog meer ruimte om zich te ontwikkelen. Ook riep ze de politiek op om de plannen rond minder Ster-reclame te heroverwegen. 'Zorg ervoor dat de maatregelen niet ten koste gaan van de programma’s waar ons publiek zo van geniet.'

De NPO-voorzitter sprak van een zeer geslaagd 2019: 'Afgelopen jaar bleven we met NPO 1 de best bekeken zender van het land. In de top 25 van populairste programma’s waren er maar liefst 19 van de NPO. We stonden stil bij 100 jaar radio, we ontvingen koning Willem-Alexander in ons Radiohuis, waar nu ook NPO Radio 2 en 5 vandaan uitzenden. NPO Radio 2 bleef het best beluisterde station van Nederland en onze urban zender FunX zag zijn bereik onder stadsjongeren stijgen naar bijna 27 procent.'