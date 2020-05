Nieuwe ziekenhuisserie 'Nurses' vanaf 12 mei bij Net5

Foto: Net5 - © Talpa Network 2020

De dinsdagavond is de serie avond bij Net5 en vanaf dinsdag 12 mei staan de levens van de jonge verplegers Grace, Ashley, Keon, Nazneen en Wolf en hun patiŽnten centraal in de nieuwe serie 'Nurses'.

De vijf staan aan het begin van hun carrière op de Eerste Hulp van het St. Mary's ziekenhuis in het Canadese Toronto. Een hectische omgeving waarin ze hun levens wijden aan het helpen van anderen terwijl ze ondertussen zichzelf en elkaar leren kennen.

Aflevering 1

Op hun eerste dag is het gelijk aanpoten voor de vijf verplegers wanneer het ziekenhuis wordt overspoeld met slachtoffers van een aanslag met een bus. Grace Knight (gespeeld door Tiera Skovbye uit 'Riverdale') krijgt te maken met een patiënt in kritieke toestand die niet blijkt te zijn waar ze hem voor aanzag. Ashley Collins, die verslaafd is aan het hoge tempo van het ziekenhuisleven, baalt dat ze voor haar doen een rustige eerste dag heeft, maar gelukkig heeft zij haar kamergenoot Wolf Burke in de buurt als haar nieuwe collega.

Keon Colby was op de universiteit de ster van het voetbalteam en wil hier ook laten zien dat hij meer kan dan alleen goed voetballen, alleen dat lukt nog niet zo goed. Ook Naznee Kahn, dochter van een rijke Indiase familie met ADHD, heeft zo haar eigen drijfveren en staat gelijk voor een emotioneel dilemma.

De serie 'Nurses' was in thuisland Canada gelijk een succes met een recordaantal kijkers voor de eerste aflevering. Er zijn dan ook plannen voor een tweede seizoen.

'Nurses', vanaf dinsdag 12 mei wekelijks om 21.30 uur bij Net5 en altijd op KIJK.nl.