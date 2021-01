Nieuwe workplace reality 'E.O.D.: Explosieven Opruimings Dienst' bij RTL 5

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukt zo'n 2500 keer per jaar uit om levensbedreigende explosieven onschadelijk te maken.

We staan er niet bij stil, maar op het land en in het water liggen nog duizenden onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. In 'E.O.D.: Explosieven Opruimings Dienst' volgen we mannen en vrouwen die op pad gaan om met gevaar voor eigen leven deze bommen voor ons te ruimen. Wat komt er allemaal kijken bij het onschadelijk maken van explosieven? Hoe is het explosief op die plek terechtgekomen? Het antwoord op deze vragen zie je vanaf dinsdag om 20.30 uur bij RTL 5.

De EOD werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht omdat bevrijd Nederland vol lag met landmijnen, granaten en andere bommen die op een veilige manier onschadelijk gemaakt moesten worden. Ruim 75 jaar later is deze enorme klus nog niet geklaard en heeft de EOD zijn handen vol aan het ruimen van deze explosieven. De EOD komt ook in actie bij geïmproviseerde explosieven, zoals bombrieven, verdachte pakketjes en handgranaten die door criminelen worden gebruikt bij plofkraken, bedreigingen en afrekeningen. In 'E.O.D.: Explosieven Opruimings Dienst' volgen we de Grondgebonden compagnie in Soesterberg en de Maritieme compagnie in Den Helder bij het veiligstellen, onschadelijk maken en het laten ontploffen van explosieven. Er wordt in de historie gedoken om erachter te komen hoe het explosief op die plek terecht is gekomen en komt de vinder aan het woord.

'E.O.D.: Explosieven Opruimings Dienst' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties en is vanaf dinsdag 5 januari acht weken lang om 20.30 uur te zien bij RTL 5.