Nieuwe Videoland comedyserie 'Moedermaffia' in ontwikkeling

Voor Videoland werkt Kaap Holland Series aan de nieuwe comedyserie 'Moedermaffia'. De nieuwe Videoland Original gaat over n van de laatste grootste taboes van onze tijd: Opvoeden!

Iedereen heeft er een mening over. Met deze scherpe comedy biedt Videoland een herkenbaar inzicht in de bemoeizuchtige en vaak grensoverschrijdende moedermaffia die zowel offline als online ongefilterd toeslaat. Een hilarische ode aan alle moeders van Nederland.

'Moedermaffia' wordt geschreven door Anjali Taneja en Zoeteke Lugthart en verder uitgewerkt door het team van Kaap Holland Film & Series, dat onder leiding van producent Maarten Swart, de afgelopen jaren zowel enkele van de grootste publieksfilms, succesvolle series als 'Flikken Maastricht', 'Tessa', Videoland Original 'Random Shit' en en een aantal internationaal gewaardeerde producties produceerde. De nieuwe hilarische comedy staat dan ook nog in de kinderschoenen en er wordt in een later stadium bekendgemaakt wie de hoofdrollen gaan vertolken en wanneer de serie bij Videoland te zien is.

Videoland kent inmiddels al diverse succesvolle Videoland Originals waaronder de dramaseries 'Mocro Maffia', 'Nieuwe Buren', 'Judas', 'Meisje van Plezier', 'Soof', 'De Twaalf van Oldenheim', 'De Twaalf van Schouwendam', 'Random Shit', 'Zwarte Tulp' en er zijn nog een aantal nieuwe series in ontwikkeling, waaronder 'Moedermaffia' en een dramaserie geïnspireerd op 'Ruinerwold'.