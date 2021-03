Nieuwe tragikomische serie 'Hoe Mijn Ouders In De Bak Belandden' op NPO 3

Op zondag 28 maart start bij KRO-NCRV om 20.25 uur op NPO 3 de zesdelige dramaserie 'Hoe Mijn Keurige Ouders In De Bak Belandden'.

De serie vertelt het tragikomische verhaal van twee ogenschijnlijk redelijke mensen die elkaar door een vechtscheiding naar het leven gaan staan en niet door hebben hoeveel schade ze daarmee aanrichten bij hun kinderen. In deze serie zijn de hoofdrollen weggelegd voor Guy Clemens, Anniek Pheifer, Louise Radder, Mingus Claessen en Rebecca de Nooijer.

De serie gaat over Daniël en Kim Winkelman die met hun pubers Lizzy en Max en hun bijna-tiener Lou een perfect gezin vormen. Tot Daniël aankondigt dat hij wil scheiden. Het nieuws slaat in als een bom. Waarom heeft hij nooit iets gezegd? Heeft hij een ander? Kim probeert met man en macht hun huwelijk te redden, maar voor Daniël is het te laat. De wederzijdse beschuldigingen worden steeds valser, Daniël en Kim komen in een ordinaire vechtscheiding terecht, waarbij ze hun kinderen totaal uit het oog verliezen. Lizzy, Max en Lou zetten alles op alles om de strijd van hun ouders te stoppen.

De familie Winkelman bestaat uit vader Daniël Winkelman (Guy Clemens), moeder Kim Winkelman (Anniek Pheifer), oudste dochter Lizzy (Louise Radder), zoon Max (Mingus Claessen) en jongste dochter Lou (Rebecca de Nooijer). Daarnaast zijn er nog rollen voor Marlies Heuer, Tina de Bruin, Loek Peters, Murth Mossel, Tijn Docter, Han Römer, Meral Polat en Noa Farinum.

'Hoe Mijn Keurige Ouders' in de bak belandden wordt geproduceerd door Pupkin in samenwerking met KRO-NCRV. De serie is bedacht en geschreven door Liesbeth Strik en Anjali Taneja en de regie is in handen van Johan Timmers.

Vechtscheidingen

Met deze serie wil KRO-NCRV de problematiek rondom vechtscheidingen belichten. Eerder liet 'Pointer', het platform voor onderzoeksjournalistiek van de KRO-NCRV, al zien hoe schrijnend en complex de gevolgen van vechtscheidingen zijn. 'Pointer' volgde ruim anderhalf jaar vijf ouders die in een complexe scheiding verwikkeld zijn en daardoor hun kinderen nauwelijks zien. Uit hun dossiers blijkt dat de jeugdbescherming er niet in slaagt om tot een oplossing te komen. In één van de gezinnen liep de rekening voor vijf jaar jeugdbescherming uiteindelijk op tot ruim 253.000 euro. De ouders in kwestie zeggen weinig hulp van de jeugdbescherming te hebben gekregen; soms zagen ze maandenlang niemand.

'Hoe Mijn Keurige Ouders In De Bak Belandden', vanaf zondag 28 maart om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3. De gehele serie is ook te zien vanaf 28 maart op NPO Plus.