Nieuwe single van Kinderen voor Kinderen: En toen?

Foto: BNNVARA - © Wiebke Wilting 2020

Avonturen en helden van vroeger en dat kinderen zélf hun geschiedenis schrijven, dat is waar het nieuwe lied van BNNVARA's Kinderen voor Kinderen over gaat.

Vanaf 28 augustus is het lied te horen via Spotify en het YouTube-kanaal van Kinderen voor Kinderen.

De titelsong van het eenenveertigste album, is traditiegetrouw ook het thema van de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober 2020). Kinderboekenschrijfster Tosca Menten schreef voor dit nummer de tekst en werkte nauw samen met producer Tjeerd P. Oosterhuis die verantwoordelijk is voor de muziek van En toen? Na het enorme succes met de hits 'Kom erbij' (2018) en 'Reis mee!' (2019) zijn de verwachtingen ook dit jaar hoog gespannen.

Videoclip En toen?

De videoclip van En toen? is, zeer passend bij het thema, opgenomen in het Rijksmuseum. Er is een kleine rol weggelegd voor Tosca waarna de koorkinderen de kijkers meenemen in een reis door het museum. Een unieke locatie die als prachtig decor dient bij dit lied.

Inspiratie Tosca Menten

Tosca geeft aan met heel veel plezier met de kinderen en Tjeerd te hebben samengewerkt: 'Ik vind het super leuk en ook dapper als kinderen geloven in hun eigen idealen. De kinderen van Kinderen voor Kinderen zijn daar een goed voorbeeld van, ik vond het inspirerend om hen hard aan het werk te zien. Ik hoop dat alle kinderen door het liedje zin krijgen om hun eigen bijzondere verhaal in de geschiedenis te gaan schrijven. Maar zing eerst maar even lekker keihard mee op de muziek van de nu al historische Tjeerd Oosterhuis!'

TikTok-versie

Speciaal voor alle TikTok-liefhebbers is de muziek ook op TikTok beschikbaar en kunnen de kinderen een eigen versie van het TikTok-dansje maken.

Volledige album

Het nieuwe album 'En toen?' van Kinderen voor Kinderen verschijnt vlak voor de start van de Kinderboekenweek op 25 september. Ook dit jaar staan er weer 12 nieuwe liedjes op het album, waaronder de in de zomer verschenen liedjes 'Hand in hand' en 'Dierenfreak'.

Volg Kinderen voor Kinderen via de website, Facebook, Instagram en Twitter.