Nieuwe serie 'My Murder Story' op Dplay

Op 22 september 2008 verongelukte de 40-jarige Jennifer Hutson toen ze frontaal op een andere auto botste. Maar was dit wel een verkeersongeluk of was er meer aan de hand?

Jennifer woonde immers in een kleine community waar al eerder tragische ongevallen hadden plaatsgevonden waar mensen de dood vonden. Zij was inmiddels al het vijfde slachtoffer van de groep van zes volwassenen die met zijn allen bij elkaar woonden op een stuk land. Alleen de bedenker van de woongemeenschap Lou Castro was van de volwassenen nog in leven.

Wist hij meer van deze ongelukken? Jennifers dochter Sara gaat samen met detective Ron Goodwyn op onderzoek uit en doet tevens een schokkend boekje open over het leven in deze gesloten community met de sinistere naam Angel’s Landing. Het is het eerste aangrijpende verhaal in de nieuwe serie My Murder Story waarin nabestaanden en andere betrokkenen hun tragische herinneringen navertellen.

'My Murder Story', vanaf maandag 17 augustus op Dplay.