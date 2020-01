Nieuwe serie 'De Puinhopen van Irak' bij de VPRO

In de nieuwe VPRO-serie 'De Puinhopen van Irak', gemaakt in coproductie met VICE Studios, trekt de Nederlands-Palestijnse Sakir Khader (1990) een half jaar rond in het Irak dat we in het nieuws niet te zien krijgen.

Op de plekken waar het stof van vier generaties oorlog langzaam neerdaalt, spreekt Sakir als camjo regisseur met de Irakezen die achterblijven. Hoe gaat hun leven verder nu het IS-kalifaat is gevallen en het gevaar lijkt te zijn geweken?

Hoe is het om op te groeien op een plek waar al vier generaties oorlog woedt? In de vijfdelige serie 'De Puinhopen van Irak' volgt Sakir Khader, in gezelschap van zijn vriend en veldproducer Mohamed Rasool, inwoners die Irak na al die jaren van oorlog toekomst moeten gaan geven. Sakir verschaft ons toegang tot de ongelofelijke verhalen van de gewone Irakees die, ondanks de fysieke en mentale puinhopen van de oorlog, een betere toekomst voor ogen heeft.

Als kind van Palestijnse ouders groeit Sakir op in twee werelden: Vlaardingen en Palestina. Vanaf jonge leeftijd ervaart hij dat naarmate hij dichterbij zijn Arabische roots in het Midden-Oosten komt, de conflicten steeds groter worden. Toch keert hij telkens weer terug. Wat hoopt hij er te vinden?

Vanaf het moment dat de voormalig Amerikaanse president George W. Bush jr. in 2003 een campagne begon om een einde maken aan het bewind van Saddam Hoessein, is de staat Irak instabiel. Bush beloofde het volk vrijheid en democratie, maar de Irakees kreeg te maken met golven van geweld. Afgelopen jaren stond Irak weer volop in de belangstelling door de strijd tegen Islamitische Staat. Milities, het Iraakse leger en de internationale coalitie begonnen een offensief om een einde te maken aan de gevreesde terreurgroep. Nu IS geen territoriale controle meer heeft, blijven de inwoners die jaren van ellende en bloedvergieten meemaakten achter.

Aflevering 1. Het paradijs van mijn opa

Donderdag 9 januari om 23.15 uur op NPO 2

Als jonge jongen groeide Sakir op in twee werelden: Vlaardingen en Palestina. Terwijl zijn Nederlandse vrienden op vakantie gingen naar Frankrijk of Spanje, bracht hij de zomermaanden door tussen de stenengooiende Palestijnen op de Westbank. In Palestina werd Saddam Hoessein, de voormalige president van Irak, gezien als een held. In Nederland was het een schurk. Sakir zijn opa noemde Irak het paradijs van de Arabieren, het was de enige plek waar de Arabieren iets van trots hadden. Wat is er waar van het paradijs dat hij voor ogen had?

Over de maker

De Nederlands-Palestijnse documentairemaker Sakir Khader (1990) werkte vanaf 2014 voor de Volkskrant en maakte verhalen over de Syrische oorlog en de vluchtelingencrisis. Daarna werkte hij voor Brandpunt en NOS op 3, waar hij onder andere de korte documentaire 'De Ogen van Aleppo' maakte over drie Syrische fotografen en 'Kiezen tussen Twee Werelden' over Turkse Nederlanders en hun nationalistische gevoelens. Sakir ontving in 2015 een nominatie voor een Tegel in de categorie verslaggeving voor zijn serie verhalen over mensensmokkelaars en in 2017 in de categorie talent voor zijn documentaire over vluchtelingen die zich terug laten smokkelen naar Syrië. 'De Puinhopen' van Irak is zijn eerste serie.

'De Puinhopen van Irak', vanaf 9 januari om 23.15 uur op NPO 2.