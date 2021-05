Nieuwe serie 'De Kleine Boerderij' op NPO 1

In 'De Kleine Boerderij' volgen we vier stellen die hun droom willen waarmaken: het runnen van een kleine boerderij. De stellen beginnen net aan hun droom en hebben een totaal verschillende achtergrond: van tandarts, docent, ict-er tot edelsmid.

Gaat het ze lukken om hun eigen boerderij op te zetten, en is het in deze tijd mogelijk om op kleine schaal voedsel te produceren en toch te overleven?

Emma en Olivier zijn teleurgesteld als de buffels niet drachtig zijn. De koeien van Ank en Vincent zijn ontsnapt. Gerry vertelt waarom hij liever 80 uur per week met geiten werkt dan 40 uur op een kantoor. En Inge is boos over onze voedselverspilling.

'De Kleine Boerderij', maandag 31 mei om 19.00 uur op NPO 1.