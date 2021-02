Nieuwe seizoenen '9-1-1' en '9-1-1 Lone Star' te zien op FOX

Vanaf 10 maart zijn de nieuwe seizoenen van '9-1-1' en '9-1-1 Lone Star' te zien op FOX. Elke woensdag krijgen we wederom een intense emotionele kijk in de dynamische wereld van de hulpdiensten.

Als de meldkamer een bericht binnen krijgt, komt de brandweer, politie of ambulancedienst in actie.

In seizoen vier van '9-1-1' breekt de dam van De Hollywood Reservoir en moet de 118 in actie komen wanneer een modderstroom massale chaos veroorzaakt en een wereldberoemd monument bedreigt. Ondertussen is Athena vastbesloten om haar fysieke en emotionele verwondingen achter zich te laten en weer actief te worden. Buck onthult een schokkend familiegeheim. Met ook dit seizoen een sterrencast bestaande uit Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt en Peter Krause.

'9-1-1 Lone Star' is de succesvolle spin-off van '9-1-1', met Rob Lowe als Owen in de hoofdrol. In het tweede seizoen verwelkomt de 126 de nieuwe paramedicus-kapitein Tommy Vega (Gina Torres) bij de bemanning. Tommy was aan de top van haar carrière toen ze acht jaar geleden haar uniform ophing om haar tweelingdochters groot te brengen. Wanneer het restaurant van haar man ten onder gaat als gevolg van de verwoesting van de pandemie, heeft ze geen andere keus dan opnieuw aan het werk te gaan om haar gezin te onderhouden.

Hoewel het haar hart breekt om afgezonderd te zijn van haar kleine meisjes, zal Tommy de wereld laten zien dat, hoeveel tijd er ook verstreken is, ze nog steeds een baas is als ze dat uniform aantrekt. Bovendien wordt Owen herenigd met zijn ex-vrouw en TK's moeder, Gwyneth (gastspeler Lisa Edelstein), en het voormalige stel herontdekt de vonk die ze ooit deelden. Als Owen ontdekt dat zijn kanker in remissie is, krijgt hij nieuws dat zijn leven voor altijd kan veranderen.

'9-1-1' (seizoen 4), vanaf 10 maart elke woensdag om 20.35 uur op FOX.

'9-1-1 Lone Star' (seizoen 2), vanaf 10 maart elke woensdag om 21.30 uur op FOX.