Nieuwe podcast 'Opsporing Verzocht': De moord op de Indiaan

10 juni 1999. De laatste dag van de Kosovo-oorlog èn de laatste dag dat de 47-jarige Hans Schonewille uit Leiden nog in leven werd gezien. Hij nam die avond na een telefoontje thuis afscheid van zijn vrouw en vertrok met zijn auto.

De volgende ochtend werd Hans doodgeschoten aangetroffen op een afgelegen parkeerplaats in Aarlanderveen. De zaak is nog altijd niet opgelost. Wie vermoordde Hans Schonewille, bijgenaamd 'de Indiaan'? Die vraag staat centraal in een nieuwe podcastserie van 'Opsporing Verzocht'.

'De Indiaan'

Hans Schonewille was onder meer door zijn werk in de horeca en zijn rol in de illegale lotto een bekend figuur in Leiden, waar velen hem destijds kenden als 'de Indiaan'. In de 6-delige podcastserie vertellen onder andere de vrouw, zoon, kleinzoon en broer van Hans over de impact die de onopgeloste moord nog steeds op hun leven heeft. Rechercheurs van toen en nu gaven journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin (makers van de podcastseries 'De Showbizzmoord' en 'Mathilde’s Mysterie') daarnaast een inkijk in het onderzoek en sporen.

Lammert de Bruin: 'Het is een hele interessante zaak over een man met een bijzonder verhaal. Het leven van Hans Schonewille zou zo uit een spannend jongensboek kunnen komen. Hij begaf zich in verkeerde kringen en handelde in schimmige zaakjes. Toch was hij meer dan alleen een crimineel. Na zijn dood bleef zijn familie dan ook achter met een heleboel onbeantwoorde vragen. Hopelijk kunnen we met de podcast bijdragen aan het oplossen van deze zaak.'

Cold cases: nieuwe aanpak

Heeft Hans dood iets te maken met zijn handeltjes of illegale lotto? De politie hoopt samen met het publiek door middel van de podcast 'De moord op de Indiaan' antwoorden te krijgen. Met de campagne 'Het is nooit te laat om te praten' startte de politie begin dit jaar een offensief om onopgeloste misdrijven onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

Esther Izaks van het Team Opsporingscommunicatie van de politie: 'We merken dat het bij cold cases ontzettend belangrijk is om deze zaken onder de aandacht te houden; om te laten weten dat ze nog niet zijn opgelost. Met deze podcastserie van 'Opsporing Verzocht' kunnen we het publiek op een nieuwe manier, heel uitgebreid en indringend, betrekken bij het onderzoek en de vragen die we nog hebben over deze moord.'

'De oplossing ligt waarschijnlijk onder onze neus'

Uit onderzoek blijkt dat daders van levensdelicten vaak aan meerdere mensen vertellen wat ze hebben gedaan. In Nederland zijn honderden onopgeloste moorden; er lopen dus ook honderden mensen rond die zo’n moord kunnen oplossen. Zoals tactisch coördinator Ramon in de podcast stelt: 'De oplossing van de dood van Hans Schonewille ligt waarschijnlijk onder onze neus.' Luisteraars van de podcast worden dan ook elke aflevering opgeroepen om hun tips te delen. Er is een beloning van 30.000 euro uitgeloofd door de Hoofdofficier van Justitie. Nieuwe inzichten worden verwerkt in nog komende afleveringen.

'Opsporing Verzocht'

Het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' laat al bijna 40 jaar lang mensen meedenken met misdrijven en politiewerk. Eindredacteur Anniko van Santen: 'Dat werkt fantastisch. Dankzij ons publiek kunnen er bij 40% van onze zaken, verdachten worden aangehouden. Met deze podcast kunnen we mensen op een extra, àndere manier een misdaadmysterie 'intrekken' en om hulp vragen. Ik geloof er heilig in dat we door de intieme sfeer van zo’n podcast, in die 6 weken echt onder de huid kunnen gaan zitten van luisteraars. Hopelijk levert het eindelijk duidelijkheid op voor nabestaanden van Hans Schonewille.'

De moord op de Indiaan, vanaf dinsdag 23 maart wekelijks te beluisteren via je favoriete podcastapp en opsporingverzocht.nl/podcast.