Nieuwe online serie 'Edelfigurant' van VPRO

Gouden Kalf-winnaars Loes Schnepper, Hannah Hoekstra en Frank Lammers spelen in de nieuwe komische VPRO-serie 'Edelfigurant'.

De carrière van de ambitieuze figurant Irma krijgt een boost wanneer ze wordt gepromoveerd tot edelfigurant. Elke aflevering speelt ze een nieuwe rol op de set van commercials, videoclips of films. Houdt Irma het vol in de wereld van de polderglamour, of gaat ze langzaam ten onder?

Wanneer de overambitieuze figurant Irma (Loes Schnepper) wordt ontdekt door manager Maaike Michaelson (Hannah Hoekstra), krijgt ze de kans de opstap naar edelfigurant te maken. Op de set botst ze regelmatig met haar aartsrivaal Rikkert (Frank Lammers) en in elke nieuwe rol wordt ze geconfronteerd met maatschappelijke dilemma’s, zoals een discussie over het slavernijverleden op de set van een rap-videoclip en een gesprek over schietgeweld tijdens een livestream van een gamer.

Ook Splinter Chabot, rapper Stepherd en YouTuber/’bankzitter’ Koen van Heest hebben een rol in de serie.

'Edelfigurant' is geschreven en geregisseerd door Joosje Duk (Night, #Fitgirls, Gappies). De serie is een coproductie van VPRO en Millstreet Films.

De VPRO serie 'Edelfigurant' is vanaf vrijdag 11 december wekelijks te zien op het NPO 3 YouTube kanaal.