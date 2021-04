Nieuwe KRO-NCRV-serie 'Waarde van de Aarde' onderzoekt handel in grondstoffen

In de nieuwe serie KRO-NCRV's 'Waarde van de Aarde' onderzoekt Twan Huys wat er schuil gaat achter de handel in grondstoffen. Wie verdienen er aan goud, olie, steenkool, gas, kobalt en kritieke metalen? Wat zijn de belangen? En wie betaalt de prijs?

Hoe kan het dat de landen met de rijkste voorraad grondstoffen de armste bevolking ter wereld hebben?

Voor de serie interviewt Twan handelaren, corruptie-onderzoekers, klokkenluiders, hoofdrolspelers zoals de president van de Nederlandse bank en Eurocommissaris Frans Timmermans. 'Waarde van de Aarde' werkt met een netwerk van lokale correspondenten. Zij gaan naar de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de illegale goudzoekers in het binnenland van Suriname, de kinderen die de kobaltmijnen van Congo worden ingestuurd, een olieboer uit Texas.

In de eerste aflevering van deze zesdelige serie gaat Twan Huys op onderzoek in de schimmige wereld van goud. Al het goud dat ooit gedolven is past in vier olympische zwembaden. We maken er juwelen van, we gebruiken het als belegging, het zit in onze mobiele telefoons en het zorgt voor stabiliteit van ons financiële stelsel. Maar het is veel meer dan dat.

De zoektocht naar goud brengt ons in Suriname, een van de grootste producenten van goud. We zien hoe de jacht op goud leidt tot grootschalige vernietiging van het milieu. We stuiten op de verweving van de goudsector met politieke en criminele netwerken waar ook de nieuwe regering geen greep op krijgt. Waar Ronnie Brunswijk de nieuwe vice-president, die in Nederland tot zes jaar veroordeeld is wegens cocaïnehandel en een vermogen met goud heeft verdiend, belast wordt met de ordening van die sector. Onderzoekers vertellen hoe goud wordt gebruikt om narcodollars uit Colombia wit te wassen.

Waarom heeft een goudraffinaderij in Paramaribo de belangstelling van de Amerikaanse geheime diensten opgepakt? Wat is de rol van Zwitserland, het belangrijkste doorvoerland van goud? En weet de president van de Nederlandse Bank wel waar het goud in zijn kluizen vandaan komt? Kortom: hoe fout is ons goud?

KRO-NCRV vindt het belangrijk om met 'Waarde van de Aarde' mensen aan het denken en aan het werk te zetten om duurzamer te leven. Beter voor de aarde en voor jezelf.

'Waarde van de Aarde', vanaf woensdag 21 april om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.