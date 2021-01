Nieuwe KRO-NCRV jeugd dramaserie 'Mijn Kleine Grote Broer'

Foto: © KRO-NCRV 2021

In de humoristische KRO-NCRV jeugd dramaserie 'Mijn Kleine Grote Broer' volgen we de onzekere puber Fien (Sharai Troostwijk) tijdens haar eerste jaar op de middelbare school.

De 12-jarige Fien groeit op met haar verstandelijk gehandicapte broer en daar heeft ze het soms best moeilijk mee. Haar hele leven draait namelijk alleen maar om haar broer Luuk (Nick Golterman). Nu ze afscheid neemt van groep acht en overstapt naar de brugklas, lijkt dat haar een goed moment voor een nieuwe start. Een nieuw leven, zonder Luuk! De achtdelige serie 'Mijn Kleine Grote Broer' is te zien vanaf zondag 24 januari om 9.00 uur op NPO Zapp.

Thuis staat alles in het teken van haar zorg-intensieve broer, maar op haar nieuwe school hoeft toch eigenlijk niemand te weten dat hij bestaat? Wanneer Fien op haar eerste schooldag gevraagd wordt of ze nog broers of zussen heeft neemt ze een resoluut besluit; op school is ze enig kind. Om dat voor elkaar te krijgen moet ze haar leven thuis geheimhouden. In de serie Mijn kleine grote broer probeert Fien haar nieuwe leven vorm te geven, waarbij ze al snel ontdekt dat leven in twee gescheiden werelden een bijna onmogelijke opgave is.

Cast

Naast Fien (Sharai Troostwijk) en Luuk (Nick Golterman) zijn ook te zien in de serie Michiel Kerbosch (opa), Jennifer Evenhuis (Hanna), Kees Boot (Olaf), Roosmarijn van der Hoek (Demi) en Jesse La Fontaine (Thuan).

Brussen

De serie 'Mijn Kleine Grote Broer' vraagt op een luchtige wijze aandacht voor kinderen die opgroeien met een zorg-intensieve broer of zus. Ook wel brussen genoemd. Jonge brussen worstelen vaak met emoties zoals schaamte, eenzaamheid en jaloezie. Ze zijn boos, maar snappen dat hun broer of zus er niets aan kan doen. Ze schamen zich, maar houden tegelijkertijd veel van hun broer of zus. Dit emotionele conflict leidt er vaak toe dat de brussen zichzelf wegcijferen.

Over de regisseur

Iris Hogendoorn is een Nederlandse regisseur en scenarist, in haar werk richt ze zich voornamelijk op verhalen voor de jeugd. Haar werk kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. Zo is zij zelf een brus: een zus van een verstandelijk gehandicapte broer. Het is haar missie om jonge brussen te steunen door middel van de serie en te laten zien dat het goed is om om hulp te vragen.

'Mijn Kleine Grote Broer' wordt geproduceerd door NewBe (bekend van o.a. 'Misfit', 'De Grote Slijmfilm' en 'Creator Camp') in samenwerking met KRO-NCRV. De regie is in handen van Iris Hogendoorn en het scenario is geschreven door Liesbeth Strik.

'Mijn Kleine Grote Broer', vanaf zondag 24 januari om 9.00 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.