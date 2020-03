Nieuwe, komische dramaserie 'Koppensnellers' op NPO 3

Foto: AVROTROS - © Mark de Blok 2020

De meedogenloze zakenvrouw Dana Woerdenbagh keert na jaren terug naar Nederland om zich te verzoenen met haar rancuneuze zoon Lucas en probeert ondertussen op gehaaide wijze de leiding te krijgen over een ingedutte kwaliteitskrant.

Ze gaat tekeer als een olifant in een porseleinkast om de winstcijfers op te krikken en als daar wat journalistieke waardes bij sneuvelen, dan is dan maar zo. Terwijl de hele redactie zich tegen Dana keert, blijkt ook zoon Lucas niets van haar te willen weten.

De nieuwe, komische dramaserie 'Koppensnellers', met onder anderen Lineke Rijxman, Jack Wouterse, Tim Linde, Rosa van Leeuwen en Nazmiye Oral, is vanaf vrijdag 3 april 8 weken lang te zien bij AVROTROS op NPO 3. De serie is een samenwerking met theatergezelschap Mugmetdegoudentand.

Lucas leidt een rustig bestaan met zijn vrouw en dochtertje en werkt als persvoorlichter van zijn oom Fons, burgemeester van de gemeente Regtvoorde. Samen maken zij zich hard voor de bouw van een nieuwe moskee; een jarenlange wens van de islamitische gemeenschap in het dorp. Het laatste waar Lucas op zit te wachten is zijn bemoeizuchtige moeder, maar door haar manipulaties wordt zijn leven zo ontspoord dat het eindigt in rellen, terreur en zelfs moord. En terwijl Dana liegt en bedriegt om de wereld naar haar hand te zetten, wordt ze onverwacht geconfronteerd met haar meest geduchte tegenstander: haar geweten.

'Koppensnellers' is een eigenzinnige serie waarin gebeurtenissen en personages net iets larger-than-life zijn en die gaat over actuele maatschappelijke thema’s als het islamdebat, digitalisering en de manier waarop media daarover berichten.

Rolverdeling

Dana - Lineke Rijxman

Lucas - Tim Linde

Fons - Jack Wouterse

Emmeke - Rosa van Leeuwen

Nilgün - Nastaran Razawi Khorasani

Bob - Michiel Nooter

Pierre - Sieger Sloot

Fleur - Markoesa Hamer

Zeynep - Nazmiye Oral

Leyla - Jouman Fattal

Scenario: Joan Nederlof i.s.m Peer Wittenbols en Jacqueline Epskamp

Regie: Michiel Jaarsveld & Margien Rogaar

'Koppensnellers' is een productie van NL Film in samenwerking met theatergezelschap mugmetdegoudentand.

'Koppensnellers', vanaf vrijdag 3 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.