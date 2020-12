Nieuwe familieserie Rudy's Grote Kerstshow' op Zapp

Vanaf 6 december is de nieuwe hartverwarmende familieserie 'Rudy's Grote Kerstshow' dagelijks te zien bij VPRO op NPO Zapp.

De spannende en komische serie gaat over de populaire kindster Rudy. Aan de vooravond van zijn grote kerstshow wordt hij ontvoerd door de ouders van de ernstig zieke Sara, in de hoop met het losgeld haar behandeling te betalen. Het lijkt een simpel plan, maar deze kerst loopt uiteindelijk alles anders dan verwacht. Een feel good serie voor de hele familie!

Twee werelden

Rudy Beckers is een ster. Hij scoort hit na hit, vlogt, meet en greet hordes uitzinnige fans en staat aan de vooravond van een uitverkochte kerstshow in de Rock Arena. Hoe anders is het leven van Sara. Ook zij is elf jaar oud, maar zij zit deze kerst gedwongen thuis. Sara heeft een afweerstoornis, die ervoor zorgt dat het meest onschuldige griepje al levensbedreigend kan zijn. Het enige dat helpt is een experimentele behandeling in Frankrijk, maar die is erg duur en wordt niet door de verzekering vergoed.

Ontvoering

De oplossing dient zich aan wanneer de werelden van Sara en Rudy elkaar op wonderbaarlijke wijze kruisen. Als de populaire zanger door een misverstand opduikt in de garage van het ouderlijk huis van Sara, zien haar ouders Rob en Jetty dit als een teken. Ze besluiten Rudy te houden en zijn ouders een flinke losgeldsom te vragen in de hoop eindelijk de behandeling van hun dochter te kunnen betalen. Een kerst om nooit te vergeten!

Hoofdcast

Kylian de Pagter-Colin (Rudy Beckers)

Noëlle Simson (Sara Martens)

Ruben van der Meer (Jim Beckers – vader Rudy)

Nadja Hüpscher (Fay Beckers – moeder Rudy)

Ferdi Stofmeel (Rob Martens – vader Sara)

Jasmine Sendar (Jetty Martens – moeder Sara)

Michiel Romeyn (Bernd – rechercheur)

Abbey Hoes (Maya – rechercheur)

Creative director: Anna van der Heide (Brammetje Baas, Vrolijke Kerst)

Regie: Anna van der Heide & Nicole van Kilsdonk

Scenario: Luuk van Bemmelen & Martijn Hillenius

Afleveringen: 20 x 10 minuten

Producenten: Pupkin in coproductie met VPRO

'Rudy's Grote Kerstshow' neemt het stokje over van eerdere succesvolle kerstseries van VPRO zoals 'Vrolijke Kerst' en 'Alleen op de Wereld'.

'Rudy's Grote Kerstshow', zondag 6 december dagelijks om 17.50 uur op NPO Zapp.