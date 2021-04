Nieuwe ex van Imke zorgt voor nog meer spanning en drama in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Zondagavond werd tijdens de tweede aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch' duidelijk dat de onbezorgde en gezellige tijd in de Spaanse villa al voorbij is. Vooral Shani lijkt niet blij te zijn met de komst van Keanu's ex Imke en gaat dan ook vol tekeer tegen haar.

Met alleen Dusty aan haar zijde, wordt de spanning Imke toch net iets teveel. Als dat de komende weken maar goed gaat...

Uiteindelijk kiest Imke ervoor om haar EXtra Power niet in te zetten en Odim lekker naast Jørney te laten slapen, waardoor de Spaanse party van die avond toch nog gezellig kan beginnen. Imke's avond eindigt dan ook naast niemand minder dan Dusty, terwijl Lesley en Keanu een deurtje verderop weer op elkaar kruipen.

Hoewel de volgende dag positief begint, gooit de Tablet of Terror meteen roet in het eten en stuurt Keanu op date met Shani, tot ongenoegen van Lesley. Terwijl de twee niet van elkaar af kunnen blijven tijdens hun date, moeten Gloria, Jørney en Lesley naar het strand om Lesley's ex Robin te verwelkomen.

Eenmaal terug in de villa wordt het voor Lesley duidelijk wat Shani en Keanu op hun date hebben gedaan, dus richt ze haar pijlen maar op Dusty. Imke laat er geen gras over groeien en sleept Dusty meteen naar hun kamer voor een happy end. Lesley zou alleen Lesley niet zijn als ze het even later toch nog maar eens probeert en uiteindelijk met Dusty in de badkamer eindigt.

Lukt het Dusty om van Lesley zijn nummer 98 te maken? Heeft Keanu zijn handen vol aan Shani of wil hij meer? Eindigt Imke helemaal alleen?

Robin (24)

'Die mannen daar zijn niet mijn vrienden, dus als ik iemand wil dan ga ik daar gewoon voor.'

De 24-jarige Robin is zeker niet vies van een one-night stand. Voor deze eerlijke en gezellige getatoeëerde hunk kunnen er dan ook nooit genoeg vrouwen zijn. Deze spontane Nederlandse flirt spreekt minstens één keer per week af met één van zijn scharrels en is op festivals meer met de vrouwen bezig dan met het feest zelf. Ondanks zijn wilde seksleven, is Robin stiekem wel echt op zoek naar een zelfverzekerde vrouw die zijn leven wil binnenstappen. Vindt de ex van Lesley dit jaar zijn ideale date op het strand of blijft het in de villa bij lustige one-night stands?

'Ex on the Beach: Double Dutch seizoen 7' wordt geproduceerd door No Pictures Please in opdracht van VIS (Viacom International Studios). De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.

'Ex on the Beach: Double Dutch', elke zondag om 21.30 uur op MTV.