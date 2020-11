Nieuwe challenge 'Dodgeball Thunderdome' op Dplay

Foto: Dplay - © Discovery Benelux 2020

Trefbal voor volwassenen. Met een extra moeilijkheidsgraad en vooral extra veel ballen. Dat is de insteek van de nieuwe challenge 'Dogdeball Thunderdome', vanaf vrijdag op Dplay.

In elke aflevering nemen acht mannen en vrouwen het tegen elkaar op in een extreme wedstrijd waarbij ze over verschillende hindernissen moeten klauteren terwijl ze rondvliegende ballen moeten zien te ontwijken. De rode ballen leveren strafpunten op, de blauwe ballen zijn er gewoon om je uit balans te brengen. Na twee afvalrondes blijven er twee finalisten over die in een ultieme trefbalfinale mogen uitmaken wie de Dodgeball Champion wordt en naar huis gaat met 25.000 dollar.

'Dodgeball Thunderdome', vanaf vrijdag 6 november op Dplay.