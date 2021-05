Nieuwe BNNVARA-dramaserie 'Thuisfront' op NPO 3

Foto: BNNVARA - © Mark de Blok 2021

De nieuwe BNNVARA-dramaserie 'Thuisfront' van regisseur Tim Oliehoek gaat op zondag 9 mei van start. In de vierdelige miniserie, die geïnspireerd is door ware gebeurtenissen, volgen we een groep militairen na hun terugkeer van een internationale missie in Uruzgan, Afghanistan.

Ze worstelen allemaal met de gevolgen van een heftige gebeurtenis die daar heeft plaatsgevonden. Hoe gaan zij hiermee om? Welke gevolgen heeft dit voor het thuisfront?

Een tragische gebeurtenis brengt een groep veteranen voor het eerst sinds hun missie in Uruzgan weer samen, maar de bijeenkomst legt oude wonden bloot. Ze worden nog altijd achtervolgd door een voorval tijdens hun missie. Terwijl de oorlog nog in hun hoofd woedt, strijden ze voor erkenning aan het thuisfront. Enkelen van hen zijn bereid een ultieme daad te stellen. Anderen proberen escalatie te voorkomen. De cast bestaat uit Bram Suijker ('Zuidas', 'Vliegende Hollanders'), Lykele Muus ('Dertigers', 'Missie Aarde'), Genelva Krind ('Hoe duur was de suiker', 'Keizersvrouwen'), Casper Nusselder ('Harkum', 'Flikken Maastricht'), Jouman Fattal ('Zuidas', 'Anne+'), Minne Koole ('Niemand in de stad', 'Judas'), Tobias Nierop ('Smeris', 'Lijn 32'), Mamoun Elyounoussi ('Het Paard van Sinterklaas', 'Mocro Maffia'), Melody Klaver ('Diep', 'Schemer'), Kiefer Zwart ('Flikken Maastricht', 'Harkum'), Juliette van Ardenne ('Smeris', 'Stanley H.'), Henk Poort ('Süskind', 'Vechtershart'), Carine Crutzen ('Majesteit', 'De Zaak Menten'), Frans van Deursen ('La Famiglia', 'Voetbalvrouwen'), Ariane Schluter ('Lucia de B.', 'Niemand in de stad'), Eline van Gils ('Anne+', 'Toen wij de tijd hadden') en Nico de Vries ('Grenslanders', 'Alles is familie'). De regie is in handen van Tim Oliehoek, die eerder o.a. 'De Zaak Menten', 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen', 'Stanley H.' en 'Vet Hard' regisseerde. De scenario's zijn geschreven door Paul Jan Nelissen (bekend van o.a. 'Van God Los', 'Oorlogswinter', 'Riphagen' en 'De bende van Oss'), samen met Peter De Graef, Jeroen Horrevorts en Elisabeth Lodeizen. Producent is Robert Kievit ('Overspel', 'Hollands Hoop', 'KLEM'). 'Thuisfront' is een BNNVARA-productie. De serie kwam tot stand met steun van het NPO-fonds. 'Thuisfront' is voorzien van audiodescriptie voor blinden en slechtzienden en terug te vinden in de Earcatch app. 'Thuisfront' is vanaf 9 mei vier weken lang iedere zondag te zien om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.