Nieuw seizoen 'Wie is de Mol?' in Tsjechië: ontdek de kandidaten!

Nieuw seizoen 'Wie is de Mol?' in TsjechiŽ: ontdek de kandidaten!

Foto: © AVROTROS 2020

De kandidaten van seizoen 21 van 'Wie is de Mol?' zijn bekendgemaakt. Ook het land waarin deze editie zal plaatsvinden is meegedeeld. Zoeken naar dť Mol kan weer vanaf 2 januari!

Journalist en politiek verslaggever Charlotte Nijs, radio-dj en media ondernemer Erik de Zwart, beeldend kunstenaar en essayist Florentijn Hofman, frontman van de band Chef’Special Joshua Nolet, zangeres Lakshmi Swami Persaud, televisiepresentatrice en adjunct-hoofdredacteur van LINDA.nl Marije Knevel, cabaretier en theatermaker Remco Veldhuis, actrice Renée Fokker, voetbalster Rocky Hehakaija en schrijver en programmamaker Splinter Chabot storten zich in een avontuur vol tegenstrijdigheden in Tsjechië. De kandidaten werden maandagavond bij de bekendmaking al meteen op de proef gesteld, doordat de Mol van zich liet horen…

Samen met presentator Rik van de Westelaken gaan ze vanaf zaterdag 2 januari in het nieuwe seizoen in Tsjechië op zoek naar het antwoord op die ene vraag: 'Wie is de Mol?' De tien kandidaten moeten samenwerken, maar strijden ook tegen elkaar om verder te komen in het spel. En precies die tegenstrijdigheid vergroot de Mol dit seizoen meer dan ooit uit. Hij probeert de samenwerking tussen de kandidaten te doorbreken door hen te verleiden een pact met hem te sluiten… Kiezen ze voor de groep? Of voor zichzelf? En hoe betrouwbaar is een pact met De Mol…?

'MolTalk'

Fans van 'Wie is de Mol?' kunnen na de uitzending direct zappen naar NPO 3, voor de live-nabeschouwing vanuit VondelCS. Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen praten na de uitzending verder met oud-deelnemers over de laatste ontwikkelingen in 'Wie is de Mol?'. Er wordt gediscussieerd over opdrachten, verdachte acties en theorieën. Ook worden de reacties en app-statistieken van de kijkers onder de loep genomen.

App

Ook dit seizoen kun je weer meespelen met de vernieuwde 'Wie is de Mol?'-app, waar je poules kunt aanmaken om zo samen met familie, buurtgenoten, collega’s en vrienden de Mol te ontmaskeren. De app heeft dit seizoen wederom een nieuwe feature: Molvisie. Naast het inzetten van punten op kandidaten die jij verdacht vindt, kun je nu ook in de app verdachte acties insturen en misschien wordt deze wel besproken in MolTalk. De vernieuwde 'Wie is de Mol?'-app is beschikbaar in de App Store.

Podcast

In de enige echte officiële 'Wie is de Mol?'-podcast gepresenteerd door Annemieke Schollaardt hoor je exclusieve interviews met de afvallers. Ook kunnen luisteraars vragen sturen die beantwoord zullen worden door Rik van de Westelaken.

Molboekje

Het Molboekje 2021 is een niet te missen notitieboekje waarin je al je aantekeningen en wetenswaardigheden kwijt kunt om zo de Mol te kunnen ontmaskeren. De invulschema’s helpen je bij het ontrafelen van geheimen en trucs van de kandidaten. Het bevat korte biografieën van de deelnemers en interessante informatie over de locaties in Tsjechië waar het spel zich dit jaar afspeelt. Ook bevat het boekje tips en tricks, leuke weetjes en interviews met de finalisten en Mollen van zowel seizoen 20 als het jubileumseizoen.

'Mollenstreken'

Na het succesvolle eerste seizoen van het AVROTROS-jeugdprogramma 'Mollenstreken' gaat Lavezzi Rutjes ook in seizoen 21 wekelijks op zoek naar de Mol. Elke zondag bespreekt hij op geheel eigen wijze in zijn studio de aflevering van de avond ervoor. Wat viel Lavezzi op aan de aflevering? Wie is er verdacht? En waren er verborgen hints? Dat en veel interessante weetjes komen voorbij. Lavezzi doet dit niet alleen; ook kijkers kunnen hun theorieën doorgeven en vragen stellen aan Lavezzi.

Earcatch

'Wie is de Mol?' wordt aangeboden met audiodescriptie en is daardoor toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is, waardoor het verhaal beter te volgen is.

'Wie is de Mol?', vanaf zaterdag 2 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.

'Moltalk', vanaf zaterdag 2 januari om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.

'Mollenstreken', vanaf zondag 3 januari om 18.45 uur bij AVROTROS op NPO Zapp en het YouTube-kanaal van NPO Zapp.