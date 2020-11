Nieuw seizoen van 'The Voice of Holland' start op 20 november

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Op vrijdag 20 november is het zover: de start van een gloednieuw seizoen van 'The Voice of Holland'. Duizenden talenten hebben zich aangemeld, maar alleen de állerbeste krijgen de kans om op het grootste podium van Nederland de coaches te overtuigen van hun zangkunsten.

Een opticien uit Drenthe zonder podiumervaring, een 53-jarige theatermaker en een vluchtelinge uit Syrië; ze staan stuk voor stuk te trappelen om tijdens de Blind Auditions de rode stoelen te laten draaien.

Coaches

Jan Smit maakt dit seizoen zijn debuut als coach van 'The Voice of Holland'. Hij is vastberaden zijn bakken ervaring en liefde voor muziek in te zetten om zangtalent binnen te hengelen. In dit elfde seizoen van de populaire zangcontest neemt Jan plaats naast Anouk, Ali B en Waylon.

Presentatie

De presentatie is dit seizoen in de vertrouwde handen van Chantal Janzen en Martijn Krabbé. Ook Geraldine Kemper zal dit seizoen weer acte de présence geven; als vliegende reporter tijdens de Blind Auditions en daarnaast is zij backstage te zien tijdens de liveshows.

Corona-maatregelen

Anouk is dit seizoen te zien door middel van een scherm in haar stoel. Zij woont de uitzendingen bij vanaf een plek net buiten de studio. Deze maatregelen zijn getroffen in verband met de astmatische aandoening van Anouk, op deze manier kan zij op een veilige manier invulling geven aan haar coachschap en kan de kijker blijven genieten van haar kritische, maar altijd goudeerlijke manier van coachen.

De Blind Auditions zijn vanaf vrijdag 20 november acht weken lang te zien om 20.00 uur bij RTL 4, gevolgd door drie Battles, twee Knockouts en vier Liveshows.

De winnaar van 'The Voice of Holland' wint dit seizoen naast een platencontract ook nog eens 50.000 euro en een auto.

'The Voice of Holland' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.