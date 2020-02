Nieuw seizoen 'Temptation Island' (toch) van start bij RTL 5

Vandaag op woensdag 5 februari maakt RTL bekend dat het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' op woensdagavond 26 februari van start gaat bij RTL 5.

Eind vorig jaar maakte RTL bekend dat gedurende het onderzoek rond 'De Villa' het al opgenomen seizoen van 'Temptation Island' voorlopig zou worden opgeschort. Parallel aan het 'De Villa'-onderzoek hebben RTL en producent Warner Bros gesproken over de totstandkoming van het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' en is er contact geweest met alle deelnemers over hun ervaringen tijdens het productieproces. Op basis van deze gesprekken heeft RTL besloten het nieuwe seizoen vanaf woensdag 26 februari uit te zenden.

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL: 'We zullen eind deze maand stilstaan bij de conclusies en vervolgstappen van het onderzoek rond 'De Villa'. Aan de kant van RTL is er nu al een aantal interne processen aangepast, waaronder een zorgvuldiger proces tussen montage en uitzending.'

Van der Vorst vervolgt: 'De afgelopen maanden hebben Warner Bros en RTL gesproken met alle deelnemers van 'Temptation Island'. Hun feedback geeft ons het vertrouwen om eind februari met de nieuwe reeks te starten. 'Temptation' Island blijft natuurlijk wel een relatietest, maar altijd in een veilige omgeving en met respect voor alle betrokkenen. De begeleiding van kandidaten door de programmamakers voor, tijdens en na een productieproces, is van het grootste belang. Het genre is nog steeds geliefd bij een groot publiek en heeft wat ons betreft dus toekomst.'

'Temptation Island Videoland'

Naast het uitzenden van 'Temptation Island' bij RTL 5 (woensdagavond 26 februari om 20.30 uur), start producent Zodiak Nederland, die eerder voor Videoland 'Temptation VIPS' maakte, vandaag met het oproepen van deelnemers voor een nieuwe exclusieve Videoland-versie van 'Temptation Island'. Hierover maakt RTL later meer bekend.